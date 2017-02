Sprechender Roboter aus Roth auf der Spielwarenmesse

LANDKREIS ROTH/NÜRNBERG - Pepper ist pfiffig. "Das sagst Du gewiss allen Deinen Robotern", entgegnet sie, als ihr ein Messe-Mitarbeiter eröffnet, sie zu lieben. Ähnlich charmant weist sie den Landrat zurück. Schließlich will Herbert Eckstein wissen, wie alt sie sei. "Aber das fragt man doch eine Dame nicht", meint sie mit einer gewissen Empörung in der Stimme.

Hinter Roboterfrau Pepper stehen (v. li.) Thomas Pichl von der Wirtschaftsförderung LRA, Karl Krug, Geschäftsführer der Firma Iden in Roth, Landrat Herbert Eckstein und Iden-Chef Hans-Jürgen Iden. © Fotos: Robert Schmitt



Pepper ist eine etwa 1,50 Meter große programmierbare Verkaufshelferin mit großen Augen und künstlicher Intelligenz, die der Rother Firma Iden seit Beginn der Spielwarenmesse großes Aufsehen verschafft hat. Eckstein trifft sie bei seinem Rundgang über die Nürnberger Ausstellung und ist beeindruckt. Der Dialog mit der kleinen weißen Roboter-Frau hält nämlich einige Überraschungen bereit.

Pepper allerdings zeigt sich erst beeindruckt, als ihr der Landrat über den Kopf streichelt. Denn das versetzt sie offenbar in höchste Verzückung. Pepper zittert so stark, dass sie fast aus dem Gleichgewicht gerät, fängt sich aber schnell wieder. „Pepper posiert nun mit den Gästen“, sagt sie, als sich die Iden-Chefetage mit Eckstein zum Erinnerungsfoto gruppiert.

Die Firma Iden mit der Zentrale in Berlin ist ein starker System-Großhändler im Bereich Spielwaren sowie Büro, der über seine deutschen Standorte 25 000 Einzelhändler erreicht. Die Rother Niederlassung beschäftigt 75 Mitarbeiter. „Wir handeln gemeinsam“, so lautet der Slogan der Berliner. Das steht auch für Geschäftsbeziehungen, die es Firmen aus Roth erleichtern, ihre Produkte an den Mann zu bringen.

Sowohl Manfred Roser mit seiner Firma „alldoro“ als auch Frank Marchl, Geschäftsführer der „Riffelmacher und Weinberger Christbaumschmuckfabrik“, setzen als Iden-Kunden auf das riesige Vertriebsnetz der Berliner.

Kein einfacher Hula-Hoop-Reifen, sondern einer, der automatisch blinkt.



Dabei hat Manfred Roser zwar kein völlig neues Produkt im Programm. Hula-Hoop-Reifen mit blinkenden LED-Leuchten gibt es bereits seit längerem. Ihm ist es nun in enger Kooperation mit Partnern in China aber gelungen, sie bezahlbar zu machen. „Bisher hat einer 30 Euro gekostet“, hatte der ehemalige Simm-Mitarbeiter herausgefunden. Rosers Neuentwicklung kostet im Handel 11,99 Euro, überzeugt neben den Farben aber auch durch technische Brillanz.

Automatische Leuchten

Die Blink-Leuchten nehmen ihre Tätigkeit bei Bewegung automatisch auf. Ruht der Reifen, schalten sie sich nach zwei Minuten ohne Zutun des Nutzers wieder ab. Die ersten Verkaufserfolge hat Roser damit bereits erzielt. Bei einer Messe kürzlich in Hongkong haben Norweger und Niederländer die farbig blinkenden Reifen geordert.

Frank Marchl bietet Schmuckgirlanden in vielen Farben und Farbkombinationen an. Besonders beliebt sind die grünen. „80 Prozent dieser Girlanden in den Biergärten sind von uns“, sagt Marchl. Das gesamte Kunstgrün im Paulaner-Festzelt auf dem Oktoberfest stammt aus Roth. Die Erdinger Weißbierbrauer ordern ihre Girlanden ebenfalls bei Marchl und seinen Mitarbeitern. „Das ist das Paulaner-Grün, und das ist das Erdinger-Grün“, demonstriert er dem Landrat.

Marchl ist erstmals seit zehn Jahren wieder auf der Spielwarenmesse vertreten. Die Hauptmesse findet für ihn in Frankfurt statt. „Dort haben wir einen Stand mit 320 Quadratmetern“, erklärt er. Dagegen ist der Nürnberger Messeauftritt geradezu winzig. Auf 15 Quadratmetern präsentiert Marchl seine Produkte, ist mit dem Ergebnis aber sehr zufrieden. „Wenn nur zehn Prozent der Anfragen nach der Messe umgesetzt werden, hat es sich schon rentiert“, sagt er und denkt angesichts dieser Entwicklung über eine dauerhafte Rückkehr nach.

Bei der Eckersmühlener Firma Simm sieht man dem bevorstehenden Geschäftsjahr „sehr optimistisch“ entgegen. „Wir haben viele neue Produkte, die zusätzliche Ansätze für unsere Kunden bieten“, sagt Geschäftsführer Joachim Söhn. So bietet Simm zwei komplett neue Fahrzeuglinien an. „Dort haben wir richtig investiert, denn das ist unsere Kernkompetenz“, erklärt Söhn und zeigt dem Landrat große Kunststoff-Lkw, die Kleinkinder begeistern sollen. „Die Reaktionen darauf sind sehr positiv“, hat Söhn beim Händler-Ansturm der ersten Messe-Tage bereits festgestellt.

Der Renner: Lizenzprodukte

Ein weiteres Standbein der Simms sind Lizenzprodukte. Hier arbeitet Söhn sogar mit Disney zusammen. Miniatur-Figuren aus den Animations-Blockbustern der Zeichentrick-Vordenker sind ein Renner. Über ihre gesamte Produkt-Palette hinweg wollen die Spielzeughersteller aus Eckersmühlen künftig im Vertrieb noch mehr auf das Internet setzen. Dafür hat Söhn ein Gespräch mit dem Branchenprimus auf die Tagesordnung gesetzt. Eine Delegation von Amazon will mit dem Simm-Vertrieb die Bedingungen für eine engere Zusammenarbeit ausloten.

