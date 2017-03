SpVgg Roth verdrängt den Platzhirschen

Bogenschützen aus der Kreisstadt gewinnen nicht nur den direkten Vergleich mit der PFSG Schwabach - vor 21 Minuten

ROTH - Erstmalig in der Geschichte der Bogenschützen der SpVgg Roth hat sich die erste Mannschaft bei den Rundenwettkämpfen auf Gau-Ebene gegen alle anderen Vereine durchgesetzt. Die Mannschaft, bestehend aus Sabine und Oliver Fünfgelder, Gerhard Renner und Patrick Rock, hat es in diesem Jahr geschafft, selbst die jahrelangen erfolgreichen Schützen der PFSG Schwabach auf den zweiten Platz zu verweisen.

Sabine und Oliver Fünfgelder, Gerhard Renner und Patrick Rock von der SpVgg Roth sind das beste Quartett im Gau.



Insgesamt nahmen an den Wettkämpfen der Hallensaison neben zwei Teams der SpVgg Roth zwei Mannschaften der PFSG Schwabach und jeweils eine der Bogenschützen aus Rednitzhembach, Schwand, Kornburg, Katzwang, Röttenbach und Allersberg teil. Über den Winter verteilt hatten sich nach einem festgelegten Zeitplan je zwei Mannschaften zu einem Wettkampf eingefunden, in dem jeder Schütze auf die Hallenentfernung von 18 Metern jeweils 30 Pfeile zu schießen hatte. So hatte jede Mannschaft insgesamt neun Wettkämpfe zu bestreiten.

Um die unterschiedlichen Bogenarten (Compound, Recurve oder Blankbogen) miteinander vergleichbar zu machen, werden die erzielten Ergebnisse jedes Schützen mit einem Faktor multipliziert, der Bogenart-spezifisch ist.

Mit einem Satzergebnis von 18:0 Punkten und insgesamt 7268 Wertungspunkten war die erste Mannschaft aus Roth im Durchschnitt etwa zehn Ringe besser als die nachfolgende Mannschaft aus Schwabach. Den Entscheidungswettkampf mit PFSG Schwabach I entschieden die Rother mit 807:806 Punkten haarscharf für sich.

Die zweite Rother Mannschaft (bestehend aus Cornelia v. Hardenberg, Hansi Kraetsch, Manfred Schneider, Philipp Bauer und Carl-Luca Späth) kämpfte sich auf den sechsten Platz. Sie sammelte 10:8 Satz- und 6707,20 Wertungspunkte und war damit satzgleich mit den Mannschaften aus Katzwang und Röttenbach, sie hatte nur das etwas schlechtere Ringergebnis.

Die Gesamttabelle ist zu finden unter www.bogen-roth.de

Wer diesen Sport auch einmal ausprobieren möchte, kann sich über die im April anstehenden Einsteigerkurse informieren unter www.bogen-roth.de oder unter Tel. (0 91 71) 89 92 03.