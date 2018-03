Stadt Roth will ab September einen Waldkindergarten

ROTH - Blätter suchen, Käfer beobachten und Vogelstimmen erkennen, dann über die Wiese rennen, einen Bauernhof besuchen oder an der Apfelsaftpresse stehen. All das soll ab September möglich sein im Waldkindergarten Buchenzauber am Stadtrand von Roth.

Bei Kiliansdorf soll im September ein neuer Waldkindergarten entstehen. Noch fehlt aber die Genehmigung durch das Landratsamt. © Thomas Frey



Der private Waldkindergarten, der in Allersberg bereits einen Standort hat, will auch im Süden von Roth auf der Kiliansdorfer Höhe mit bis zu 20 Kindern (fast) nur draußen sein. Im Bauausschuss wurde dem Antrag für einen Bauwagen zugestimmt, eine definitive Genehmigung steht aber noch aus.

"Die Natur mit allen Sinnen begreifen und eine glückliche Kindergartenzeit erleben." Dieses Ziel will der private Trägerverein Buchenzauber e.V. mit seiner Waldkita erreichen. In Allersberg gibt es den "Buchenzauber" für Kinder ab zweieinhalb Jahren bereits, ab September will man einen Standort in Roth anbieten.

Zu Voranmeldungen ruft der Verein mit Sitz in Neumarkt bereits auf, im April wird ein Infoabend veranstaltet, ab September sollen dann auch Kinder aus Roth über Baumstämme balancieren, Wurzeln erkunden oder in Laubhaufen springen können – fern von vorgefertigtem Spielzeug in einem "unerschöpflichen Reservoir von Möglichkeiten zum Spielen, Entdecken und Lernen".

Bauwagen als fester Standort

Mit einem (oder zwei) Bauwagen als festem (geheizten) Standort, in dem es auch eine Toilette gibt. Und für extreme und längere Kälteperioden soll mit der Grundschule Kupferplatte vereinbart werden, dass die Kinder in einem solchen "Notfall" nicht draußen, sondern in einem Raum in der Schule bleiben dürfen.

Ob daraus etwas wird, hängt vor allem von der Baugenehmigung ab. Einen ersten Schritt hat der Verein aber jetzt geschafft: Die Stadt Roth, die einen großen Bedarf an Betreuungsplätzen für Kinder hat, will dieses naturnahe Kita-Konzept sehr gern verwirklichen. Dem "Antrag auf Vorbescheid" für die Errichtung eines Waldkindergartens stimmte man im Bauausschuss einhellig zu.

Stefan Hofmann, Leiter des Hochbauamts, setzte allerdings hinzu, dass der Standort westlich von der B2 auf der Kiliansdorfer Höhe am Waldrand "im Außenbereich" liegt, für den eine Genehmigung (des Landratsamtes) nicht gerade einfach zu bekommen sei. Deshalb könne auch kein festes Gebäude gebaut werden. Der zehn bis zwölf Meter lange und drei Meter breite Bauwagen sei die einzige und günstigste Möglichkeit, so schnell eine neue Kita in der Stadt aufzubauen.

Keine feste Hütte möglich

Damit ging auch die Frage von Dietmar Schuster, dem neuen Seniorenbeirats-Vorsitzenden, ins Leere, warum der Kita-Wagen nicht barrierefrei sei. "Das geht einfach nicht", erklärte Hofmann, denn ein Bauwagen könne unmöglich mit den nötigen Vorgaben wie Wendekreis im Innern oder einer Rampe mit dem vorgegebenen Gefälle ausgestattet sein. "Und ein fest im Boden verankertes Gebäude auf der Wiese wird schlicht nicht genehmigt."

Sowohl Hofmann als auch Hauptamtsleiter Stefan Krick wissen, dass die Zeitvorgabe für das Buchenzauber-Projekt "sehr ambitioniert" und "sportlich" ist, aber schließlich hat der Stadtrat den Bedarf für einen Waldkindergarten für Roth offiziell festgestellt. Und in Bezug auf die Genehmigung vom Landratsamt "sind wir mal optimistisch".

