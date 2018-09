"Stadtwurst Contest": Gredinger Metzgerei siegt

ROTH - Jetzt ist es "offiziell": Die beste Stadtwurst im ganzen Landkreis Roth hat die Metzgerei Herrler aus Greding im Sortiment. Sie hatte sich – mit anderen Metzgereien – der Herausforderung gestellt und einen Ring ihrer Stadtwurst beim "TSV-Festival 2018" in Rothaurach dem strengen Gaumen zahlreicher Wurstspezialisten angeboten. Aufgrund eines "Punktegleichstandes" ging der zweite Platz sowohl an die Landmetzgerei Brechtelsbauer aus Mäbenberg als auch an die Metzgerei Gruber aus Großweingarten.

Die Jury ließ sich die Stadtwurst aus den Landkreis-Metzgereien schmecken und kürte am Ende die Gredinger Metzgerei Herrler zum Sieger. © Foto: Marco Frömter



Ein ganzes Wochenende lang steppte auf dem TSV-Sportgelände in Rothaurach der Bär. Sehr zufrieden zeigten sich Joachim Effenberger und Thomas Franke über das erste "TSV-Festival", das sie veranstalteten: "Wir haben das erreicht, was wir uns vorgestellt haben", sagte Effenberger erfreut. Auch wenn die Vorbereitungen ihnen allerhand an Schweiß und Organisationstalent abverlangt hatten, hätten sich "alle Mühen gelohnt und der Einstieg ist gelungen".

Bereits am Samstagabend konnte sich der TSV Rothaurach über rund 350 Gäste bei der "Rocknacht" freuen. Die beiden Rockbands "King Kongs Deoroller" und "Eleven" heizten den Besuchern im Festzelt ordentlich ein und sorgten für beste Stimmung. "Ich bin kein großer Freund von Rocknacht-Geschichten, doch was bei uns geboten wurde, war ganz toll", erklärte Thomas Franke. Er habe sich bei den Vorführungen unters Publikum gemischt und sei von der Stimmung und den musikalischen Darbietungen der Bands mehr als angetan gewesen. "Von den Leuten kam nur positives Feedback", so Franke. Es habe keinerlei Kritik gegeben und das Festzelt war "angenehm gefüllt".

Zur lockeren Atmosphäre trug auch bei, dass außerhalb des Festzeltes eine Bar aufgestellt war, wo sich große Menschentrauben bildeten. "Das war gut so, alles hat sich bestens auf dem Gelände verteilt." Bis Mitternacht wurde gefeiert. Auf dem Höhepunkt des Konzerts bildete sich sogar eine Polonaise mit über 50 Gästen, die ausgelassen durch das Zelt zog.

Am zweiten Festtag ging es dann ans "Eingemachte". Der TSV Rothaurach veranstaltete pünktlich zur Mittagszeit den ersten "Stadtwurst-Wettbewerb" im Landkreis Roth. Hierbei kredenzte der Sportverein 15 Stadtwürste aus Metzgereien aus dem gesamten Umland. Sowohl Gäste als auch eine "Fachjury" ließen es sich schmecken und bewerteten den fränkischen Traditionsschmaus nach Aussehen und Geschmack.

Die Juroren hatten dann die "Qual der Wahl", "denn die Stadtwürste schmeckten alle recht gut", so Thomas Franke. In einem Punkt herrschte dann doch Einigkeit bei Bürgermeister Ralph Edelhäußer, FCN-Legende Heini Müller und dem Bundesliga-Profi Mario Klupp: "Michael Maaßen von der Gredinger Metzgerei Herrler hat den besten Ring Stadtwurst mitgebracht."

Neben Stadtwurst-Event und Rocknacht sorgte der TSV Rothaurach darüber hinaus für beste Unterhaltung mit einer Autoschau, Festbetrieb und diversen Fußballspielen auf dem Feld.

"Wir hätten noch Luft nach oben gehabt und hätten viel mehr anbieten wollen. Am Freitag stand schon alles fertig da und man hätte loslegen können", erklärte Effenberger. Dies scheiterte allerdings an der Helferkapazität. Ein Dart-Turnier und eine Hüpfburg konnten deshalb nicht mehr mit ins Programm genommen werden. "Vielleicht beim nächsten Mal", so Effenberger.

An den Erfolg des "TSV-Festivals" wolle man auf jeden Fall anknüpfen: "Es wäre doch blöd, wenn wir so einen Grundstein gelegt haben und dann nichts mehr veranstalten würden." Lob habe es nicht nur von den Mitgliedern und den Rothauracher gegeben: "Wir wurden auch von anderen Vereinen gelobt – das ist doch das schönste Kompliment überhaupt", freute sich Thomas Franke. Schließlich wüssten andere Sportvereine am besten, was hinter solch einem Projekt stecken würde.

Über das Festival freute sich auch Bürgermeister Ralph Edelhäußer: "Der TSV Rothaurach stand kurz vor der Auflösung. Dieses Fest ist ein großes Ausrufezeichen, dass ein Traditionsverein nicht vor die Hunde gehen muss." Edelhäußer hoffe jedenfalls, dass es mit den Rothauracher Sportlern nun "gut weitergeht".

