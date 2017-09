Start der Aktion Biobrotbox: Nur Gesundes für die Pausen

Der Rother Landrat Herbert Eckstein beschenkte Erstklässler der Weinsfelder Förderschule - vor 2 Minuten

WEINSFELD - Eine seit zwölf Jahren bestehende Erfolgsgeschichte geht in ihre nächste Runde: die Biobrotbox der lokalen Agenda 21 des Landkreises Roth und der Arbeitsgemeinschaft der Biomodellstadt Nürnberg.

Landrat Herbert Eckstein zu Besuch in der Weinsfelder Förderschule. Hier erklärt er den Mädchen und Buben, wie ein gesundes Pausenbrot aussieht, wie es in jeder Brotzeitbox zu finden sein sollte. © Foto: Tobias Tschapka



Landrat Herbert Eckstein zu Besuch in der Weinsfelder Förderschule. Hier erklärt er den Mädchen und Buben, wie ein gesundes Pausenbrot aussieht, wie es in jeder Brotzeitbox zu finden sein sollte. Foto: Foto: Tobias Tschapka



In der Weinsfelder Förderschule bekamen gestern 25 Erstklässler aus den Händen von Landrat Herbert Eckstein und dem Vertreter einer der Hauptsponsoren, dem Rother AOK-Geschäftsstellenleiter Josef Arnold, Biobrotboxen überreicht.

In diesen Boxen sind allerlei gesunde Sachen: Brot, Karotten, Müsli, ein Apfel aus der Region, ein Brotaufstrich ("Etwas zum Streicheln", wie eines der Kinder trefflich bemerkte) und ein Kindertee. Aber nicht nur in Weinsfeld, sondern im gesamten Landkreis freuten sich Schüler über die gelbe Box samt leckerem Inhalt. An 29 Schulen wurden knapp 1300 Biobrotboxen an Schulanfänger verteilt. In der gesamten Metropolregion Nürnberg sind es sogar über 10 000 Stück.

Bewusstsein für gesunde Ernährung

Mit der Biobrotbox, die 2005 das erste Mal verteilt wurde, möchte man bei den Erstklässlern gleich zu Beginn des Schuljahres das Interesse an einer gesunden (Bio-)Ernährung wecken und die Eltern motivieren, regionale Bio-Produkte für das Pausenbrot zu verwenden. Kindern und Erwachsenen sollen darüber hinaus die Wertigkeit und der Ursprung von Lebensmitteln aus der Region nahe gebracht werden. Ziel ist es, auch über die Biobrotbox hinaus das Thema "Gesundes Essen mit Bio-Lebensmitteln" in den Schulen zu verankern.

In Weinsfeld gab es dann von der Lehrerschaft der Förderschule noch eine ganz spezielle Brotbox – und zwar für den Landrat. Keine gelbe, wie für die Kinder, sondern eine rote mit – wie sollte es anders sein – dem Emblem des 1. FC Nürnberg, dessen Fan der Landrat bekanntlich ist.

tts