Start mit Schultüten und großen Augen

Gestern begann für zahlreiche Kinder aus dem Landkreis Roth mit dem ersten Schultag der Ernst des Lebens - vor 1 Stunde

In Büchenbach begann gestern in Büchenbach für 44 Mädchen und Buben der "Ernst des Lebens". Nach einem Gottesdienst in der katholischen Kirche versammelten sich die ABC-Schützen zusammen mit ihren Eltern und Angehörigen auf dem Schulhof der Grund- und Mittelschule, und schauten mit großen Augen, die Schultüte fest umklammert, was da auf sie zukommt.

Bastian Zwingel aus Büchenbach hat Glück: Er ist sogar mit zwei seiner Freunde in einer Klasse, aber natürlich konnte auch er es kaum erwarten, seine Schultüte zu öffnen. © Foto: Tobias Tschapka



LANDKREIS ROTH - Lange wird es nicht mehr dauern, bis die Kinder ihre Klassenlehrerinnen kennenlernen werden, und dann wissen sie auch, ob sie mit dem besten Freund oder der besten Freundin aus dem Kindergarten, in einer Klasse sind. Die Chancen stehen nicht schlecht, denn in Büchenbach werden nur zwei erste Klassen gebildet.

Bastian Zwingel aus Büchenbach hat Glück: er ist sogar mit zwei seiner Freunde in einer Klasse, aber bis er das erfährt, dauert es noch ein bisschen. Nervös ist er nicht, sagt er. "Ich will nur endlich meine Schultüte aufmachen", meint Bastian, auf dessen Tüte ein prächtiges Feuerwehrauto prangt. Mutter Kerstin hat da allerdings etwas dagegen, er solle doch bitte warten wie alle anderen Kinder auch. Auch wenn das wohl allen sichtlich schwer fällt.

Ständchen für die Neuen

Bevor die Mädchen und Jungen einzeln von den beiden Klassenlehrerinnen, Susanne Kraetsch, seit Kurzem auch Konrektorin, und Silke Henning, einzeln aufgerufen werden, bekommen sie noch ein Ständchen zu hören. Die "großen" Kinder der 4 a und b stellen sich auf der Treppe auf und singen ein Lied zur Begrüßung. Einige von ihnen werden sich auch als "Paten" der Neulinge zur Verfügung stellen und ihnen beim Bewältigen des Schulalltags helfen. Rektorin Sonja Steinberger sagt anschließend, dass der erste Schultag sich so ähnlich wie Geburtstag anfühle. "Aber irgendwie ist das dann doch was ganz anderes, denn Geburtstag ist jedes Jahr, der erste Schultag kommt nur einmal".

In der Turnhalle der Heidecker Grundschule begrüßte Rektorin Martina Wirsing die ABC-Schützen und deren Eltern. © Foto: Manfred Klier



Als feststeht, welches Kind in welche Klasse darf, gehen die angehenden Schüler mit ihrer jeweiligen Lehrerin in die Klassenzimmer. Dass die Eltern mitdürfen, ist anlässlich des Schulanfangs eine Ausnahme. Schnell hat jeder einen Platz gewählt, Bastian und seine beiden Freunde suchen sich die letzte Reihe aus. Ganz vorne an der Tafel, auf der "Herzlich Willkommen in der Schule!" steht, begrüßt Klassenlehrerin Silke Hennig die Kinder noch einmal. Zwei Jahre würden sie mindestens gemeinsam verbringen und lernen. "Das Lernen ist oft ganz schön harte Arbeit, aber ihr werdet sehen, ihr werdet dabei auch viel Spaß haben", beruhigt Hennig, die Kinder, die gespannt nach vorne blicken.

Eltern müssen gehen

Dann müssen die Eltern wieder gehen, das jedenfalls bestimmt "Mimi die Lesemaus", eine Handpuppe, die n den nächsten Jahren ebenfalls für die Kinder ein Begleiter sein wird. In der Aula gibt es für die Erwachsenen Kaffee und Kuchen, und mindestens so viele Informationen, wie sie heute auch die Kinder bekommen. Dafür sorgen Ansprachen der Rektorin, der Elternbeiratsvorsitzenden, Informationen der Bücherei. Zudem hatte der Verkehrserzieher David Saalfelder von der Polizei Roth jede Menge Tipps für einen sicheren Schulweg, und für die Schüler gab es außerdem eine Warnweste der Verkehrswacht Roth-Hilpoltstein und eine leuchtendgelbe Mütze von der Sparkasse. Außerdem ein T-Shirt mit dem Schullogo vom Förderverein.

An der Grundschule Heideck hatten 35 Mädchen und Jungen ihren ersten Schultag. Nach der ökumenischen Kindersegnung durch Pfarrerin Beate Krauß und Stadtpfarrer Josef Schierl, wurden sie mit ihren Eltern von Rektorin Martina Wirsing in der Sporthalle begrüßt. "Herzlich willkommen, ihr lieben Leute!", hieß denn auch das heitere Lied, das der Schulchor unter der Leitung der Rektorin darbot. Isabel Stengel begleitete auf dem E-Piano.

Etwas aufgeregt harrten die meisten der Kinder, bepackt mit Schulranzen und Schultüte, auf das, was jetzt kommen würde. Ihre eigene Schultüte hatte Martina Wirsing mitgebracht. Vier "Geschenke" waren darin, nämlich Lieder, Spiele und Gedichte. Alles speziell für die Erstklässler. Da waren Außerirdische in Heideck gelandet und hatten die Vokale A, E, I, O und U mitgebracht. Von A wie Affe bis U wie Unterhose ging das Spiel.

Paten aus der zweiten Klasse

Anschließend ging es erwartungsvoll, zusammen mit den Lehrkräften, ab in die Schulzimmer. Die Erstklässler in der Kombiklasse 1/2 erhielten sogar einen Schulpaten aus der zweiten Klasse an ihre Seite gestellt. Schulleiterin Martina Wirsing ermahnte die Eltern eindringlich, die rund um das Schulgelände bestehenden Verkehrsvorschriften zur Sicherheit ihrer Kinder zu beachten.

26 Kinder aus dem Schulsprengel Meckenhausen erlebten gestern ihren ersten Schultag. Die Aula der Grundschule war bis auf den letzten Platz besetzt: 26 ABC-Schützen warteten in Begleitung von Eltern, Paten und Großeltern auf den großen Moment. Agnes Zeiser, wird in diesem Schuljahr die erste Klasse übernehmen.

62 Kinder brachten gestern an der Sybilla-Maurer-Grundschule in Allersberg ihren ersten Schultag hinter sich. In den Klassen 1a unterrichtet Kathrin Blum , in der 1b Inge Wieser und in der 1 c Karina Feß.

tts/kli/ast/cke