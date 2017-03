Startschuss für den Läufercup

Am Samstag geht es los mit dem ersten Rennen am Rothsee - 09.03.2017 15:23 Uhr

BIRKACH - Mit dem 24. Rothseelauf wird am Samstag, 11. März, das erste Rennen des Raiieisen Läufercups 2017 gestartet. Gewertet wird der Hauptlauf über 10400 m um den kleinen Rothsee, die Teilnehmer gehen um 10.30 Uhr auf die Strecke.

Vorjahressieger Stefan Böllet. Foto: F.: giu



Eine Stunde zuvor werden die Hobbyläufer auf den 5200 m langen Kurs geschickt. Gleichzeitig sind erstmals mit dabei die Nordic Walker, die die gleiche Distanz zu bewältigen haben.

Läufercup-Titelverteidiger Stefan Böllet vom TSV Pavelsbach wird wieder mit von der Partie sein. Er hatte vor Jahresfrist am Rothsee einen Siegeszug begonnen, der ihn selbst leicht überrascht hat. "So lange laufe ich auch noch nicht und so viel trainiere ich auch nicht", rätselt er selbst über den Leistungsschub, der ihn zum Gesamtsieger der Serie machte.

Die Titelverteidigung hat er sich nicht unbedingt auf die Fahnen geschrieben: "Letztes Jahr ist es super gelaufen, nochmal dahin zu kommen wird schwierig", beschreibt der 32-Jährige seinen Respekt vor der Aufgabe, das sportliche Niveau neben Arbeit und Familie hoch zu halten. Acht Läufe des Cups will er mindestens bestreiten, durchaus mit Ehrgeiz: "Wenn ich mitlaufe, möchte ich schon vorne mit dabei sein."

Besonders gespannt ist er auf den HiRo Run in Hilpoltstein am 8. April. Weil der Halbmarathon als mittelfränkische Meisterschaft gewertet wird. Da erwartet er ein starkes Teilnehmerfeld. Die an drei Stellen leicht geänderte Strecke wurde vor ein paar Tagen amtlich vermessen und ist seitdem bestenlistenfähig.

