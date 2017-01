Stefan Böllet macht in Pleinfeld Traumserie perfekt

Pavelsbacher gewinnt Silvesterlauf und schließt Läufer-Cup mit Maximalpunktzahl ab - vor 1 Stunde

PLEINFELD - 16 Wettbewerbe hat der Läufer-Cup 2016 im südlichen Mittelfranken umfasst. Der Abschluss der Serie fand nun bereits zum neunten Mal in Pleinfeld statt, wo Arriba Göppersdorf den Silvesterlauf ausrichtete und bei strahlendem Winterwetter über 300 Teilnehmer begrüßen konnte – allen voran Stefan Böllet vom TSV Pavelsbach und Christine Ramsauer (LAC Quelle Fürth, Allersberg), die schon vor dem abschließenden Rennen als Gesamtsieger der Männer und Frauen feststanden.

Stefan Böllet und Christine Ramsauer (Mitte), Gesamtsieger des Läufer-Cups in Pleinfeld, links daneben die Gesamtzweite und Schnellste beim Silvesterlauf, Larissa Korn, sowie der Gesamtdritte bei den Herren, Andy Meyer. © Uwe Mühling



Stefan Böllet und Christine Ramsauer (Mitte), Gesamtsieger des Läufer-Cups in Pleinfeld, links daneben die Gesamtzweite und Schnellste beim Silvesterlauf, Larissa Korn, sowie der Gesamtdritte bei den Herren, Andy Meyer. Foto: Uwe Mühling



Böllet wollte es dabei sogar noch einmal richtig wissen. Sein Ziel: Bei seinem elften Start sollte der achte Saisonsieg her. Damit wollte er zugleich die maximal mögliche Punktzahl in dem Wettbewerb verbuchen. Dieses Kunststück sollte dem 32-jährigen Pavelsbacher (Gemeinde Postbauer-Heng) dann tatsächlich gelingen, denn er gewann mit einer Zeit von 30:32 Minuten den Hauptlauf in Pleinfeld über 9,5 Kilometer und strich damit zum achten Mal im Kalenderjahr 2016 die vollen 20 Punkte ein. Macht 160 Zähler.

Am Ziel an der Brombachhalle folgten auf den weiteren Plätzen Michael Batz, Benjamin Wegler (beide Team Memmert, beide 31:04) sowie der Pleinfelder Lokalmatador Kai Reißinger (M.O.N., 32:13), der es nach vielen Erfolgen in den Vorjahren zuletzt deutlich ruhiger hatte angehen lassen.

Larissa Korn auf Platz zwei

Bei den Frauen gewann Larissa Korn von der LG Erlangen in 35:13 Minuten vor Andrea Lutz von der Eintracht Kattenhochstatt (36:17) und Christine Ramsauer (37:56). Letztere blieb damit bei ihren uneinholbaren 88 Punkten, während sich Larissa Korn mit nunmehr 56 Zählern noch auf Rang zwei der Gesamtwertung verbesserte und Eva Scheu (Team Finishline, 48 Punkte), die in Pleinfeld nicht am Start war, überflügelte.

Für Christine Ramsauer war es bei der elften Auflage des Läufer-Cups bereits der achte Gesamtsieg. Ob es ihr nicht langsam langweilig dabei wird? Die 48-jährige Allersbergerin kann das getrost verneinen: „Ich freue mich nach wie vor, wenn ich die Serie gewinne“, sagte sie am Rande der Siegerehrung in der Brombachhalle. Sie gehe nie mit Ziel des Gesamtsieges in die Saison, laufe aber vor allem die Wettbewerbe vor ihrer Haustür. Ja und dann ergibt es sich einfach im Laufe des Jahres, dass sie immer wieder aufs Neue vorn liegt und sich am Ende auch über die attraktiven Geld- und Sachpreise freut.

Im zweiten Anlauf gewonnen

Männer-Sieger Stefan Böllet kam zum ersten Mal in den Genuss dieser Preise. Der Oberpfälzer hat erst zum zweiten Mal beim Cup im südlichen Mittelfranken mitgemacht.

Auch er war nicht mit dem Vorsatz auf den Gesamtsieg in die Cup-Serie gestartet, allerdings lief diesee mit den Siegen am Rothsee sowie beim Treuchtlinger Frühjahrslauf „super“ an. Ein Meilenstein war dann zudem der erste Platz beim HiRo-Halbmarathon in Hilpoltstein. Nach den ersten drei Siegen sollten noch fünf weitere mit dem krönenden Abschluss in Pleinfeld folgen. Mit 160 Punkten war Böllet uneinholbar.

Nur ein Punkt

Auf Rang zwei folgt Fraol Lencho Holjira (Team Memmert) mit 88 Zählern, der in Pleinfeld nicht am Start war, während sich Andy Meyer (Mannschaft ohne Namen, M.O.N.) und Martin Heinloth (La Carrera TriTeam) ein packendes Finale um Platz drei der Gesamtwertung lieferten. Heinloth wurde beim Silvesterrennen Fünfter, Meyer Sechster. Das bedeutete, dass Meyer auf 72 Gesamtpunkte kam und sich hauchdünn Bronze vor Heinloth (71) sicherte.

Stefan Böllet und Christine Ramsauer werden im neuen Jahr wohl erneut beim Raiffeisen-Läufer-Cup dabei sein. Ob er seinen Gesamtsieg wiederholen kann wird sich zeigen. Die Serie umfasst in ihrer 15. Auflage diesmal 17 Rennen vom 11. März (Rothseelauf) bis zum 31. Dezember (10. Silvesterlauf in Pleinfeld).

UWE MÜHLING

Mail an die Redaktion