Stefan Ehrenfried kennt sich in Hilpoltstein aus

53-Jähriger führt seit 2003 Besucher durch seine Heimatstadt - vor 1 Stunde

HILPOLTSTEIN - Ein Hilpoltsteiner Original: Stefan Ehrenfried (53) ist hier geboren und aufgewachsen und kennt die Stadt wie seine Westentasche. Bei Stadt- und Burgführungen oder Gastrotouren führt er Einheimische und Besucher zu den schönsten und geschichtsträchtigsten Ecken seiner Heimatstadt. Wir waren mit ihm unterwegs.

Stefan Ehrenfried liebt sein Hilpoltstein. Bei Stadt- und Burgführungen zeigt er Einheimischen und Besuchern die schönsten und interessantesten Ecken der Burgstadt. © Lea-Verena Meingast



Stefan Ehrenfried liebt sein Hilpoltstein. Bei Stadt- und Burgführungen zeigt er Einheimischen und Besuchern die schönsten und interessantesten Ecken der Burgstadt. Foto: Lea-Verena Meingast



Das Rathaus mit dem Brunnen ist meist der Treffpunkt für Stefan Ehrenfrieds Führungen. Sein Lieblingsort in Hilpoltstein ist dieser Platz aber, weil ihn die Geschichte des Brunnenmännleins fasziniert. Das Brunnenmännlein ist das Wahrzeichen der Stadt und wurde 1560 von der Erzgießerei Pankraz und Georg Labenwolf gefertigt.

"Hilpoltstein wurde damals 36 Jahre lang vom hochverschuldeten Pfalzgrafen Ottoheinrich an die Reichsstadt Nürnberg verpfändet. Die Nürnberger haben sich wegen der Pestgefahr darum bemüht, dass die Hilpoltsteiner mit gutem Quellwasser versorgt werden. Daran erinnert das Brunnenmännlein bis heute", erklärt Stefan Ehrenfried. Das Schild des Männleins zeigt das Wappen von Nürnberg und das Herzschild das Wappen von Hilpoltstein, benannt nach den Herren von Stein, Heinrich von Stein und seinem Sohn Hilpolt I., die hier im 13. und 14. Jahrhundert lebten.

Leidenschaft Heimatgeschichte

"Ich lese am liebsten historische Romane und Bücher über Heimatgeschichte — das ist meine große Leidenschaft", sagt der 53-Jährige. Geschichte war schon zu Schulzeiten sein Lieblingsfach. Gelernt hat er etwas Solides. Er arbeitet als Bankkaufmann in Nürnberg. "Ich genieße es total, mich in meiner Freizeit mit der Geschichte von Hilpoltstein und Heimatgeschichte zu beschäftigen."

Das historische Gewand trägt Stefan Ehrenfried bei all seinen Führungen, selbst wenn es richtig heiß ist. "Das gehört einfach dazu, finde ich." Das war nicht immer so. "Als ich mit den Burgführungen begann, sagte eine Mitarbeiterin der Stadt: 'Der Mann braucht ein Gewand!' Ihre Tochter hat dann damals die Kleidung und den Hut mit der Fasanenfeder im Internet bestellt. Bei den Führungen kommt das Outfit sehr gut an!"

Mit der katholischen Stadtpfarrkirche Sankt Johannes der Täufer verbindet Stefan Ehrenfried Erinnerungen an seine Kommunion und Firmung sowie viele Gottesdienste. "Der Glaube ist ein wichtiger Bestandteil meines Lebens."

Besonders faszinierend findet er die Verwandlung der Kirche. "Früher war das eine ganz finstere, gotische Kirche mit kleinen Fenstern. Ab 1730 wurde sie barockisiert – die Stuckdecke finde ich unheimlich beeindruckend", sagt er. "Auf der zweiten Empore wird nun die neue aufgebaut, danach ist die Kirche noch schöner."

Seit 2003 übernimmt Stefan Ehrenfried Stadt- und Burgführungen, die meist eineinhalb Stunden dauern. Immer dabei hat er eine Mappe mit Zusatzmaterial. Denn er zeigt gerne historische Bilder, damit sich alle die damalige Zeit noch besser vorstellen können. "Manchmal applaudieren die Leute am Ende der Führung richtig lange und laut, das ist für mich eigentlich das Schönste – weil es zeigt, wie sehr es ihnen gefallen hat", so Ehrenfried.

Seltene Postkarte von 1898

Stefan Ehrenfried sammelt alte Postkarten von Hilpoltstein. 50 Stück hat er schon auf Flohmärkten gefunden oder im Internet ersteigert. "Meine Lieblingspostkarte ist eine von 1898 mit der Burg drauf. Die ist was Besonderes, schon alleine weil sie so alt ist". Ab dem 11. Jahrhundert stand die Burg auf dem Sandsteinfelsen über der Stadt. Ihre Blütezeit erlebte sie zur Zeit der Herren von Stein im 13. und 14. Jahrhundert.

Nachdem 1639 die letzte Bewohnerin, Dorothea Maria, Witwe des Pfalzgrafen Ottoheinrich II., gestorben war, blieb die Burg unbewohnt und verfiel. Die Hilpoltsteiner holten sich die Steine. "Daher kommen die Löcher, auch wenn die Kinder bei den Führungen meist raten, dass die Burg beschossen wurde", erzählt Ehrenfried.

Zur Burg gehört ein begehbarer Bergfried: 22 Meter hinauf führt eine schmale Holztreppe. "Hoch zu kommen ist fast nie ein Problem, außer man hat Höhenangst. Auf dem Runterweg sind manche Kinder allerdings schon rückwärts runtergekrabbelt", erzählt er lachend. "Die Aussicht hier oben ist einfach genial! Im Lauf der Zeit verändert sich natürlich einiges, seit den 1980er Jahren ist viel gemacht worden. Die Fachwerkhäuser wurden wunderschön saniert", sagt der 53-jährige Hilpoltsteiner.

LEA-VERENA MEINGAST