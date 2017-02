Steigt die SpVgg-Aufstiegsfeier schon in Schwabach?

Basketball-Herren der SpVgg Roth brauchen noch einen Sieg — BOL-Damen erlebten Dämpfer aus Neumarkt - 31.01.2017 15:54 Uhr

ROTH - Die Basketball-Herren der SpVgg Roth fuhren auch im siebten Spiel der Saison einen souveränen Sieg ein. Beim TuS Feuchtwangen punktete der Kreisliga-Tabellenführer mit 79:44 und kann nun am Samstag, 18. Februar, beim TV 48 Schwabach II mit einem Sieg den Aufstieg in die Bezirksklasse perfekt machen.

Rother Agiliät gegen Neumarkter Körpergröße: Die Oberpfälzerinnen setzten sich mit 59:42 Körben durch. © Foto: Giurdanella



Das Spiel begann relativ zäh, die unorthodoxe Spielweise lähmte das Geschehen, 6:4 stand es nach drei Minuten aus Rother Sicht. Man steigerte sich jedoch im Verlauf, es wurde der Abschluss am Brett gesucht. Dort war man und griff deutlich mehr Rebounds ab als der Gegner. Am Ende des ersten Viertels waren die Fronten mit 27:4 für die Rother geklärt. Im zweiten Viertel schalteten die Gäste einen Gang zurück, Feuchtwangen bestrafte Nachlässigkeiten in der Rother Abwehr und verkürzte zur Halbzeit leicht auf 20:41.

Nach dem Seitenwechsel zog die SpVgg wieder das Tempo an. DieAußen fanden ihre Mitspieler am Brett, die einfachen Punkte wurden forciert. Das Spiel war mit 60:33 vor dem letzten Abschnitt entschieden. Das Schlussviertel wollte man konzentriert bleiben, schenkte jedoch auch einigen weniger eingesetzten Akteuren mehrere Minuten. Am Geschehen änderte dies nichts, am Ende gewann man deutlich mit 79:44.

Es spielten: T. Ischganeit (22), H. Trost (19), S. Grübel (17), A. Adomavicius (6), J. Kaltenecker (6), A. Riedel (5), S. Cogun (4), C. Hönsch, F. Dinkel.

Wenig, aber lang

Nach dem Sieg gegen Schwabach wurden die Basketball-Frauen der SpVgg von den mit kleiner Besetzung angereisten Fibalon Baskets Neumarkt auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Die Oberpfälzerinnen gewannen 59:42 und schickten die Rotherinnen damit ans Ende des Mittelfeldes der Bezirksoberliga.

Da es aus bisher ungeklärten Gründen nur einen Schiedsrichter gab, wurden nicht alle illegalen Kontakte gesehen, mit jeder Minute nahm die Intensität des Spieles zu. Die Punkte fielen abwechselnd. Die flexible Agilität der Rotherinnen glichen die Neumarkterinnen mit körperlicher Überlegenheit aus. Das erste Viertel endete 15:13 für die SpVgg.

Im zweiten Viertel litten beide Mannschaften unter einer furchtbaren Trefferquote. Neumarkt verwandelte einen Korb und ein paar Freiwürfe mehr und lag zur Halbzeit 25:22 vorn.

Nach der Pause fanden die Rotherinnen nicht mehr ins Spiel, die Gäste legten einen schmerzhaften 10:0-Lauf hin und führten am Ende des Durchganges 43:30. Nach einer Umstellung in der Defensive brachten die Gastgeberinnen die Neumarkterinnen kurzfristig aus der Ruhe. Diese fingen sich jedoch schnell und zogen ihr Spiel bis zum 59:42 durch.

Es spielten: I. Zehnder(12), T. Hintermüller(10), Eberle (7), Hartl (4), Rettlinger (4), K. Zehnder (2), Helmschrott (2), Hübner (1), M. Hintermüller, Tas.