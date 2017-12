In der Turnhalle in Georgensgmünd, die seit Mai gebaut wird, wurde kürzlich Richtfest gefeiert. Bis Herbst 2018 soll sie fertig sein.

Groß und Klein freuen sich jedes Jahr am zweiten Adventswochenende auf den Weihnachtsmarkt in Georgensgmünd. Neben dem Besuch des Christkinds zieht vor allem das Live-Musikprogramm viele Besucher an. Die unzähligen Lichterketten an den Buden verwandeln den Ort am Abend in ein traumhaftes Winterdorf.