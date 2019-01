Sternsinger schwärmen in Hilpoltstein wieder aus

HILPOLTSTEIN - Von Freitag, 4., bis Sonntag, 6. Januar, sind die Sternsinger wieder in Hilpoltstein unterwegs. In sieben Gruppen schwärmen sie in der Stadt aus und sind als Segensbringer unterwegs.

In vielen Gemeinden sind in diesen Tagen die Sternsinger unterwegs, um Segen zu bringen und um Spenden zu bitten. Allein in Hilpoltstein (Foto) schwärmen sieben Gruppen aus. © Robert Unterburger



Am Samstagvormittag wurden die Ministranten im Hofmeierhaus eingekleidet. Stimmengewirr führte in den zweiten Stock des Gebäudes. Umhänge und Mäntel, Holzsterne an Stielen befestigt und Goldkronen lagen schon bereit und die große Anprobe konnte beginnen. Die Oberministranten und Gruppenleiter halfen den Kleinen beim Anziehen. Auch Gemeindereferentin Ulrike Seitz stand mit Rat und Tat zur Verfügung.

Als alle Sternsinger ihr passendes Sternsinger-Outfit gefunden hatten, markierten die einzelnen Gruppen auf einem Stadtplan ihre Straßen, für die sie zuständig sind. Schnell noch ein paar Selfies auf dem Smartphone gemacht, dann ging es hinunter und alle versammelten sich vor der Kirchentreppe, wo schon Stadtpfarrer Franz Josef Gerner auf die Sternsinger wartete.

Beim obligatorischen Gruppenfoto setzte ein kurzes, aber heftiges Schneetreiben ein und alle waren froh, danach gleich ins Trockene in die Kirche zu stürmen, wo Stadtpfarrer Gerner und Gemeindereferentin Seitz mit den Sternsingern die Lieder einübten, die die Sternsinger bei ihren Einsätzen singen werden.

Traditionell sind die Sternsinger als die Heiligen Drei Könige verkleidet. Sie klingeln an den Türen von Häusern und Wohnungen, bringen den Sternsinger-Segen an und sammeln Geld für einen wohltätigen Zweck. Unter dem Motto "Wir gehören zusammen – in Peru und weltweit" kommt die Sternsinger-Aktion 2019 vor allem bedürftigen und behinderten Kindern in Peru zugute.

Den Heischebrauch des Sternsingens kennt man seit dem 16. Jahrhundert. Er wird auch als "Dreikönigssingen" bezeichnet. Das Sternsingen geht auf die Erwähnung der Weisen oder Sterndeuter im Markus-Evangelium zurück. Dieses Evangelium berichtet von Sterndeutern aus dem Osten, denen ein Stern den Weg zur Krippe nach Bethlehem wies. Wenn die Sternsinger heute von Haus zu Haus ziehen, verbinden ihre Zeichen – Stern und Krone – das biblische Geschehen mit uns heute.

Im sechsten Jahrhundert wurden wegen der drei Gaben Gold, Weihrauch und Myrrhe vermutet, dass es drei Personen sind. Aus den Sterndeutern wurden im achten Jahrhundert Könige mit den Namen Caspar, Melchior und Balthasar.

Den Menschen, die ihnen die Tür öffnen, singen die Sterndeuter ein Lied und sagen ein Gedicht auf. Wer nicht angetroffen wird, erhält eine freundliche Karte im Briefkasten mit der Mitteilung, dass die Sternsinger da waren.

Dann schreiben diese an den Türbalken mit geweihter Kreide die traditionelle Segensbitte "20 C + M + B 19". Die Bedeutung der Buchstaben C, M und B wird als Abkürzung der lateinischen Worte "Christus mansionem benedicat" (Christus segne dieses Haus) gedeutet.

Die Inschrift soll den Segen Gottes auf das Haus und dessen Bewohner herabrufen und diese vor Unglück schützen. Volkstümlich werden die Buchstaben C, M und B seit den 1950er Jahren als die Anfangsbuchstaben der drei Könige Caspar, Melchior und Balthasar gedeutet.

Auch in Thalmässing geht’s los

Am Neujahrsgottesdienst in St. Peter und Paul wurden die Sternsinger für die Gemeinde Thalmässing gesegnet und ausgesandt. Die Könige werden ebenfalls ab Freitag, 4. Januar, ab 13 Uhr in den Ortsteilen unterwegs sein und den Segen in die angemeldeten Häuser bringen.

Die katholischen Haushalte im Thalmässinger Kernort besuchen die Mädchen und Buben am Samstag, 5. Januar, ab 9 Uhr. Die Spenden gehen in diesem Jahr an Kinder in Peru, die auf besondere Hilfe im Leben angewiesen sind.

