Stets Akzente gesetzt

ROTH - Das war eine echte Demonstration der Stärke eines örtlichen Wohlfahrtsverbands: Denn der Ortsverein Roth der Arbeiterwohlfahrt (Awo) hat bei seinem Jubiläumsfest am Samstag nicht nur 70. Geburtstag gefeiert. Zugleich sind zwei überdurchschnittliche Leistungen der Awo Roth aufgrund runder Jubiläen ebenfalls in den Mittelpunkt gerückt worden.

Thomas Beyer und Dieter Hättig (von links) sowie Sven Ehrhardt (2. v. re.) und Hartmut Hetzelein (re.) würdigten das Engagement dreier langjähriger Mitstreiter: Margarete Gebhart, Gerd Wessel und Reinhard Lehner. © Foto: Robert Schmitt



Das Ernst-Rossmeissl-Sozialzentrum in der Adam-Kraft-Straße ist seit 30 Jahren ein unverzichtbarer Baustein sozialer Arbeit von der Hausaufgabenbetreuung bis zum Seniorentreffpunkt in der Kreisstadt. Das betreute Wohnen für Menschen mit psychischer Behinderung ist vor zwei Jahrzehnten eingerichtet worden. Der 2012 verstorbene ehemalige Vorsitzende Ernst Rossmeissl hat damit als Vorreiter einen wichtigen Baustein der Psychiatriereform in Mittelfranken geschaffen, der mit der Werkstatt und Tagesstätte „Auf Draht“ mittlerweile ein nahezu ideales Gesamtsetting für den Landkreis und Schwabach bildet.

„Kubikjubiläum“ nannte Landtagsabgeordneter Volker Bauer den Dreifachfeiertag auf griffige Weise und überbrachte die Glückwünsche der CSU-Landtagsfraktion. Der Awo-Landesvorsitzende Prof. Dr. Thomas Beyer gratulierte ebenfalls.

Geehrt wurden zwei besonders verdiente Mitglieder sowie ein Mitarbeiter der ersten Stunde. Die 81-jährige Margarete Gebhart war Mitgründerin und Leiterin des Awo-Sozialzentrums und seines Vorgängers. Der 74-jährige Gerd Wessel hat 35 Jahre lang das Amt des Kassiers versehen. Der 50-jährige Reinhard Lehner ist Sozialpädagoge. Vom Start weg hat er im „Betreuten Wohnen“ gearbeitet, damals mit acht Klienten. Heute leben 30 Menschen mit psychischer Behinderung in Wohngruppen der Awo Roth.

Thomas Beyer hob in seiner Festrede zunächst die Bedeutung des Ortsverbands Roth für die Entwicklung des Kreisverbands Roth-Schwabach hervor. „Die Ideen aus Roth waren wichtig dafür“, so Beyer, der ferner die doppelte Aufgabe der Awo hervorhob. „Hilfe zu leisten und sich als sozialpolitische Stimme einzumischen, beides getragen von den Mitgliedern“, so Beyer.

Für ihn zeichnet sich die Awo in ganz Bayern durch eine sozialpolitische Expertise aus, aufgrund derer „wir wissen was zu tun ist und wir auch sagen, was sein soll“, so der Awo-Landeschef. Beyer forderte für Bayern ein Gesetz zur Förderung der freien Wohlfahrtspflege wie es das in anderen Bundesländer bereits gebe, um die Spitzenverbandsaufgaben auf Landesebene zu fördern. Für die Finanzierung der konkreten individuellen Hilfen der Arbeiterwohlfahrt sind gang überwiegend die Kommunen zuständig.

„Kein bisschen leise“

Volker Bauer bescheinigte dem Ortsverband Roth eine mustergültige Arbeit und legte ein Bekenntnis zur weiteren Förderung der 700 Awo-Ortsverein durch den Freistaat ab. Für Landrat Herbert Eckstein hat der Awo-Ortsverband Zeit seines Bestehens immer Akzente gesetzt. Insbesondere in Sachen Inklusion sei er seiner Zeit voraus gewesen. Der SPD-Kommunalpolitiker nahm auch Stellung zu aktuellen sozialpolitischen Fragen. Er mahnte ein besonderes Augenmerk für Jugendliche aus benachteiligten Familien und Frauen an, die von Altersarmut betroffen oder gefährdet sind.

Roths 1. Bürgermeister Ralph Edelhäußer bescheinigte der Awo in Roth „70 Jahre und kein bisschen leise“ zu sein. „Dafür lieben wir Euch“, wandte er sich hochemotional an alle 564 Mitglieder. Awo-Kreisverbands-Vorsitzender Hartmut Hetzelein vertrat die Auffassung, die Rother Awo habe in 70 Jahren alles richtig gemacht. „Ihr seid ein Vorzeige-Ortsverein und eine Institution“, so Hetzelein. Das Sozialzentrum nannte er einen Dreh- und Angelpunkt der sozialen Arbeit in der Kreisstadt. „Die Awo Roth hat den Kreisverband mit starken Ideen enorm geprägt“, war Hetzelein außerdem überzeugt.

Sven Ehrhardt, stellvertretender Vorsitzender der Awo Roth und Mitarbeiter des Kreisverbands, blickte per Präsentation auf 70 Jahre Awo Roth zurück und hob dabei insbesondere Ernst Rossmeissl hervor. „Seine Handschrift ist an vielen Stellen zu erkennen. Er hat den Ortsverband geprägt wie kein Zweiter“, so Ehrhardt. „Ohne ihn, und ohne Margarete Gebhart sowie Gerd Wessel würden wir heute nicht hier stehen“, war er überzeugt. Mit Dieter Hättig als Nachfolger an der Spitze der Awo in Roth sei ein Glücksgriff gelungen, so Ehrhardt. Thomas Beyer stellte Ernst Rossmeissl und seinen Weggefährten, den langjährigen Kreischef Hermann Vogel, sogar in eine Reihe mit der Awo-Gründerin Marie Juchacz.

Wie enorm sich der Ortsverband Roth in 70 Jahren entwickelt hat, zeigt ein vergleichender Blick auf die Haushalte. 1946 bewegte die Awo-Roth 260 Mark. 2016 schließt das aktuelle Zahlenwerk in Einnahmen und Ausgaben mit gut zwei Millionen Euro ab. Die Awo Roth ist auch Trägerin einer Kindertagesstätte, eines Hortes an der Nordschule und mehrerer Mittagsbetreuungen. Kürzlich erst hat der Rother Stadtrat eine Ausweitung der Kinderbetreuung in Roth in Trägerschaft der Arbeiterwohlfahrt beschlossen.

Wie gut die Rother Awo in die Gesellschaft hinein vernetzt ist, zeigt die Mitgliedschaft einer besonderen Gruppe. Der Männergesangverein „Germania“ trifft sich im Ernst-Rossmeissl-Sozialzentrum zu seinen Übungsabenden. Der Chor sang zum Jubiläum in voller Stärke. Doch auch in den eigenen Reihen pflegt die Awo die Künste. Zwei Kindergruppen aus dem Hort „Bärenhöhle“ zeigten pfiffige Tänze.

Die Veranstaltung findet im Ernst-Rossmeissl-Sozialzentrum der Awo, Adam-Kraft-Straße 11, in Roth statt. Von 17.30 Uhr bis 19 Uhr sind alle Interessierten zum Zuhören und gemeinsamen Austausch eingeladen. Der Abend wird von Thomas Schapoks, Mitarbeiter des Sozialpsychiatrischen Dienstes, begleitet.

Psychische Krisen können vielfältig sein und viele Menschen haben auch schon einmal eigene Erfahrungen mit Krisen gemacht. Schwierig wird eine Krise dann, wenn sich Betroffene hilflos fühlen und auch Angehörige oder Freunde keine passende Unterstützung anbieten können und überfordert sind.

In einem theoretischen Teil soll vermittelt werden, was eine Krise ausmacht und wie man sie erkennt. Die Ursachen für Krisen werden ebenso beleuchtet, wie die Handlungsmöglichkeiten, welche man als Betroffener, aber auch als Angehöriger hat. Darüber hinaus soll aufgezeigt werden, wo es Hilfe gibt und wie Krisen vorgebeugt werden kann.

Anschließend besteht die Gelegenheit, sich untereinander auszutauschen oder Fragen zu stellen. Mit diesem Angebot sollen Angehörige, Freunde, Partner genauso wie Betroffene selbst angesprochen werden.

Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

