Stimmstarke Herzpflaster-Gala in Roth

Solisten begeistern bei Benefiz-Musical-Gala für den Verein

LANDKREIS ROTH - Schon lange vorher ausverkauft war die Benefiz-Musical-Gala in der Rother Kulturfabrik. Damit wollte sich der Verein Herzpflaster vor allem bei den Landkreisbürgern bedanken, die den Verein so engagiert unterstützen.

In der Rolle des Aladin sang André Sultan-Sade, Annemarie Reuter sehnte sich als Arielle danach, ein Mensch zu sein. Foto: Manfred Klier



Melanie und Thorsten Prennig hatten sich vor vier Jahren wie alle Eltern auf ihr Baby gefreut. Niederschmetternd war dann die Diagnose, dass ihr kleiner Finn einen angeborenen Herzfehler hatte. Lange Krankenhausaufenthalte und Behandlungen folgten.

In der Absicht, Kindern in ähnlicher Lage zu helfen, ihnen wieder Lebensfreude zu schenken und Klinikaufenthalte kurzweiliger zu gestalten, gründeten beide den Verein "Herzpflaster". Dieser hatte nun zu einer Dankeschön-Gala eingeladen.

In der voll besetzten Kulturfabrik begrüßte Bürgermeister Ralph Edelhäußer die Zuhörer mittels Videobotschaft, da ein anderer Termin im Weg gestanden hatte. Er dankte dem Verein und wünschte weiterhin viel Erfolg.

Dann eröffnete der unbestrittene Star des Abends das Konzertprogramm. "Hör auf zu weinen, und nimm meine Hand", bat Dorothea Maria Müller ("Doro") mit flehender, überzeugender Stimme, im Rampenlicht von Nebelschleier eingehüllt. Wie auch die folgenden Titel entstammte dieser aus Disney-Musicals.

Aladin und Arielle

André Sultan-Sade, Leiter des Metropol-Theaters in Nürnberg, führte durch den Abend, trat aber auch als Sänger auf. Zunächst aber war der Tenor Alexander Herzog, der zuweilen mit den zwölf Tenören unterwegs ist, als Glöckner von Notre Dame mit "Draußen" zu hören. Ihm folgte Annemarie Reuter mit "Arielle", einer Meerjungfrau, die sich danach sehnt, ein Mensch zu sein. "Mama, ich schwör dir, irgendwann wirst Du stolz auf mich sein!" aus dem Musical Aladin versprach anschließend André Sultan-Sade.

Nachdem kein ausgedrucktes Programm vorlag, hätte man zuweilen gerne genauere Informationen über die einzelnen Titel erfahren. Übrigens verbindet alle vier Akteure eine Freundschaft, seitdem sie sich in Hamburg beim Vorsingen kennengelernt haben.

Fantasievoll war die Bühnendekoration arrangiert. Kristallleuchter hingen von der Decke, ein wallender Vorhang gab den Blick auf geheimnisvolle Türen frei, Kandelaber spendeten diffuses Licht, ein imposantes Spiel mit Licht und Schatten trug zur geheimnisvollen Stimmung bei.

Dorothea Müller ließ bei der Benefiz-Musical-Gala in der Kulturfabrik ihre Zuhörer dahinschmelzen. Foto: Manfred Klier



Mit bezaubernder, selbstbewusster Stimme interpretierte Dorothea Müller "Ich gehör nur mir" aus dem erfolgreichsten deutschsprachigen Musical "Elisabeth". Die Kaiserin Sissi wehrt sich vehement gegen die Unterdrückung am kaiserlichen Hof.

Ebenso selbstbestimmt trat sie im Duett "Wenn ich tanzen will" ihrem Gesangspartner André Sultan-Sade als Kaiser Franz Josef gegenüber: "Ich will keine Marionette sein! Ich allein bestimme die Stunde, wenn ich tanzen will!"

Überzeugend beklagte sich Annemarie Reuter: "Ich lieb ihn, doch täglich muss ich sehen, wie er lebt, als hätt's mich nie gegeben", aus dem Musical Les Misérables. Mit einer gelungenen Koloratureinlage bat Müller: "Think of me!" Tosenden Applaus gab es für alle vier nach ihren Auftritten. Zu den gesanglichen Leistungen gesellten sich ihre schauspielerischen Fähigkeiten und die wechselnde Garderobe. Das Publikum war begeistert.

Von "Cabaret" zu "Cats"

"Willkommen, Bienvenu, Welcome", entstammt dem Musical "Cabaret", mit dem André Sultan-Sade das Programm fortsetzte. Sein Tanz regte zum Mitklatschen an. Auf eine verheißungsvolle "Längste Nacht der Welt" freuten sich im Duett Annemarie Reuter und Alexander Herzog, deren stimmiger Gesang mit einer zärtlichen Umarmung endete. Dann schwelgte die wandlungsfähige Doro in "Erinnerungen" aus dem Musical "Cats".

Moderator Sultan-Sade überlegte, wie es wohl sei, wenn Sohn oder Tochter zu ihren Eltern sagen: "Ich will Sänger beziehungsweise Sängerin werden!" Da wäre doch beispielsweise der Arztberuf eine viel bessere Wahl. Das starrköpfige Kind beharrt aber auf seiner Entscheidung. Dann kommt der Anruf bei den Eltern: "Könnt ihr mir Geld schicken?" Das hatte man sich ja gleich gedacht! Aber später, beim ersten Auftritt vor Publikum, springt Papa auf: "Mein Sohn! Mein Sohn!"

Auf Gage verzichtet

In ähnlicher Form mögen es sicher alle Akteure des Abends erlebt haben. Aber durch hartes Arbeiten haben sie ihr Ziel erreicht. An diesem Abend hatten sie auf ihre Gage verzichtet und lediglich ihre Unkosten ersetzt bekommen. Nach dem letzten Titel aus "Jekyll & Hyde": "Mein Herz trägt mich fort, wenn es Dich endlich gibt!" von Doro im kessen Outfit schmachtend-überzeugend interpretiert, wollte der Applaus unter stehenden Ovationen nicht enden.

Die geforderte Zugabe gab es gleich mehrfach mit einem Abba-Medley, das mit "Thank you for the Music" alle vier Sängerinnen und Sänger auf der Bühne vereinte.

Freudestrahlend ob der gelungenen Gala bedankte sich Thorsten Prennig bei den Mitwirkenden. Dem Gestalter und Conférencier des Abends, André Sultan-Sade, überreichte er ein von Kindern in Kliniken gestaltetes großes Danke-Bild.

MANFRED KLIER