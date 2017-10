"Stinger" aus Allersberg rocken AC/DC

ALLERSBERG - 2016 gegründet und jetzt bereits für den Deutschen Rock- und Pop-Preis nominiert. Das ist Stinger, eine Rockband aus Allersberg, die sich derzeit anschickt, mit ihrem gewaltigen und mitreißenden Sound-Brett ganz im Stile von AC/DC die Rockbühnen zu erobern.

Matthew Sting an der Rhythmusgitarre ist Chef der Gruppe Stinger, die sich anschickt, die Bühnen der Hardrockszene zu erobern. Foto: Stingerrock



Der Name AC/DC steht seit den 1970er Jahren für puren Rock 'n' Roll: grundehrlich und kompromisslos, brachial, laut, ohne Schnörkel, dargeboten in energiegeladenen Live-Shows. Und Stinger eifert ihren Vorbildern mit großer Leidenschaft nach. Der druckvoll aufspielende Fünfer aus Allersberg zelebriert AC/DC förmlich.

Neben den bekannten Klassikern aus alten Tagen wie "T.N.T.", "Highway to Hell", "Whole Lotta Rosie" oder "Let There Be Rock" findet sich im Repertoire bei Stinger eine erlesene Auswahl an Songs mit den herrlich doppelbödigen Texten, bei welchen jeder eingefleischte Fan leise in sein Bon-Scott-Gedenk-Shirt weinen darf. So jedenfalls erzählt es Matthew Sting, Chef der sechsköpfigen Power-Truppe.

Stinger, das sind Matteo Giovannone als Sänger, Adrian Seidel als Leadgitarrist, Matthew Sting an der Rhythmusgitarre, Simon Simon am Bass, Teh Rencil am Schlagzeug und Martin Schaffrath als weiterer Sänger.

Authentisches Equipment

Instrumente und Equipment aus den 1970er Jahren sorgen für den authentischen AC/DC-Sound. Ein schlichter, ehrlicher Sound, der heute genauso klingt wie damals. Eine Rhythmusfraktion aus Drums, Bass und Gretsch-Gitarren zelebriert auf der Bühne die ewig jungen Riffs. Da gibt es einen Angus-Young-Klon in zu enger Schuluniform, mal hingebungsvoll im Blues, dann wieder giftig kreischend, der im Duckwalk wie unter Strom die Bühne kreuzt und beim obligatorischen Striptease tatsächlich sein letztes Hemd gibt.

Da ein Sänger im Rampenlicht der Scheinwerfer, der Bon Scott optisch und stimmlich sehr nahe kommt. Ohne Authentizität einzubüßen, rockt die Band dermaßen enthusiastisch durch das Programm, dass das Publikum schier ausrastet, wenn das Sound-Brett von Stinger einem in die Knochen fährt.

Verkaufserlös wird gespendet

Stinger hat sich somit schon eine große Fangemeinde erspielt. Kein Wunder, denn AC/DC-Liebhaber gibt es genügend. Sie alle spüren, wie Stinger ihren Vorbildern ziemlich nahe kommt. Und bei so manchem Privatkonzert in Allersberg und auch in der Gaststätte "Grüner Baum" haben sie restlos überzeugt. Heimgehen wollte da keiner mehr.

Stinger fährt zweigleisig, live als AC/DC-Coverband und als Formation, die mit ihren eigenen Songs ebenfalls punkten will. "Disadvantaged" nennt sich ihre CD mit eigenem Material. Und konnten dafür eine ganze Reihe von Gastmusikern gewinnen, die Stinger auf der CD unterstützten und mitmachten. Denn Matthew Sting und seine Musiker wollen an der CD kein Geld verdienen. "Wir sind in der glücklichen Lage, dass wir uns gesund schätzen dürfen", sagen die Stinger-Leute und geben sich besonders sozial. Denn der Erlös aus dem Verkauf ihrer CD wandert zu 100 Prozent an die Elterninitiative krebskranker Kinder in Nürnberg e.V.

Von dieser sozialen Ader ließen sich weitere Musiker von Stinger anstecken und wirkten ohne Gage bei den Aufnahmen der CD mit. Hochrangige Musiker aus der ganzen Welt konnte Matthew Sting gewinnen wie Mark Evans, Simon Wright und Toni Currenti (als ehemalige AC/DC-Musiker), Bob Richards (Buck + Evans), Chris Laut (Ohrenfeindt), Luca Princiotta (DoRo), Dai Pritchard (Rose Tattoo) und Carsten "Lizard" Schulz (Evidence One).

Die Songs auf der CD haben Matthew Sting und Adrian Seidel allesamt selbst geschrieben. Ihre Texte stammen aus dem "echten" Leben, es geht um Liebe, Erfahrungen – auch Enttäuschungen- und ums Musikbusiness. Für den Deutschen Rock- und Pop-Preis, der am 9. Dezember in Siegen verliehen wird, sind deshalb Stinger in zwei Kategorien nominiert, als bestes Hardrock-Album und als beste Hardrock-Band.

Bald in Wiesentheid

Derzeit bereiten sie sich bei ihren Proben in Allersberg aber auch auf andere Veranstaltungen vor. So treten sie am 27. Oktober in der Steigerwaldhalle in Wiesentheid auf. Für den Abend lassen sie extra aus den USA einen zusätzlichen Sänger einfliegen, der sie unterstützt. Zu ihrem normalen Programm haben sie für diesen Abend auch eine Brian Johnsson-Show vorgesehen.

Aber auch an der Classic-Rock-Night in Pyras waren sie beteiligt, am Bonfest in Schottland, zu dem seit zehn Jahren Fans aus der ganzen Welt zusammenkommen, um den ersten — 1980 verstorbenen — Sänger von AC/DC, Bon Scott, zu ehren. Am weltgrößten Metal- und Rock-Festival, dem Open Air in Wacken waren sie ebenso beteiligt wie am Bike+Music-Weekend in Geiselwind.

Wer mehr von der Band Stinger erfahren will oder an der CD interessiert ist, dem sei die Homepage von Stinger unter www.stingerrocks.com empfohlen.

REINHOLD MÜCKE