Stromausfall und "Feuer"

Einsatz im Abenberger Pflegeheim nicht notwendig - vor 1 Stunde

ABENBERG - Ohne Strom waren am Samstagvormittag kurzzeitig die Stadt Abenberg und mehrere Orte in der Umgebung. Dazu kam ein großer – zum Glück nicht notwendiger – Feuerwehreinsatz in einem Pflegeheim.

Symbolbild Foto: colourbox.de



Ein durch den Sturm umgestürzter Baum war auf eine Stromleitung gekippt, teilte die Polizei auf Anfrage mit. Dadurch fiel der Strom großflächig aus (auch in Dürrenmungenau, Obersteinbach und Mäbenberg), und im Abenberger Altenheim St. Josef schaltete sich automatisch das Notstromaggregat ein. Dass das Gerät Abgase ausstößt, habe eine Mitarbeiterin aber wohl falsch aufgefasst und einen Brand vermutet.

Ihr Anruf in der Rettungsleitstelle um 11.30 Uhr alarmierte jedenfalls mehrere Feuerwehren der Umgebung mit fünf Einsatzfahrzeugen, das THW, die Rettungsdienste und den Rettungshubschrauber.

Nach sechs Minuten war gottlob klar, dass im Pflegeheim kein Feuer ausgebrochen war, sondern das Notstromgerät seinen Dienst tat. Die meisten Fahrzeuge mussten also gar nicht ausrücken. Und um 11.50 Uhr gab auch der Energieversorger Entwarnung: Der Stromausfall sei wieder behoben.

