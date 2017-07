Sturz überschattet Auftritt der TSG Roth in Hof

Triathlon, Landesliga: Philipp Helfenberger hatte Unfall auf Radstrecke

ROTH - Die zweite Mannschaft der TSG Roth ist beim Kurzdistanz-Wettkampf in Hof 14. geworden. Überschattet wurde der Tag von einem schweren Sturz Philip Helfenbergers auf der Radstrecke.

Das TSG-Team mit Philip Helfenberger, Jeremias Gerner, Roland Fürst und Johannes Gebert (v. li.). Nach einem Sturz konnte Helfenberger das Rennen nicht beenden. Foto: TSG Roth



Die TSG war mit einer etwas dezimierten Mannschaft in Hof im Einsatz. Am Start waren Jeremias Gerner, Philip Helfenberger, Johannes Gebert und als dem Ersatzmann eingesprungenen Roland Fürst, der nach einer Bandscheiben-OP wieder ins Geschehen eingreifen konnte.

In Hof wurde über die Olympische Distanz gestartet. Kurz vor dem Beginn hatte es aufgehört zu regnen. Als erster TSG-Athlet ging Philip Helfenberger aus dem Wasser. Kurz dahinter folgten Jeremias Gerner und Johannes Gebert, Roland Fürst mit etwas Abstand.

Starke Prellung

Helfenberger stürzte auf der Radstrecke schwer, musste sogar ins Krankenhaus gebracht werden. Am Ende stellte sich jedoch heraus, dass die Verletzungen nicht so dramatisch waren, wie zunächst befürchtet. Eine Platzwunde am Knie konnte im Krankenhaus genäht werden und Brüche konnten bei einer starken Prellung der Hüfte ausgeschlossen werden.

Währenddessen lief das Rennen weiter. In der Reihenfolge Gerner, Gebert und Fürst stiegen die Rother vom Rad. Gerner wurde mit einer Zeit von 2:19:21 Stunden 14.. Gebert landete auf Platz 41 und Fürst, dessen Ergebnis eigentlich das Streichergebnis sein sollte, auf Platz 57. Am Ende kam das Team auf Platz 14., doch alle waren froh, dass Helfenberger nicht mehr passiert war. Das Ergebnis rückte da in den Hintergrund.

trel