Sven Ehrhardt testet in Aurau für neue Bestzeit

AURAU - Sven Ehrhardt (Team Memmert) hat den Klosterweglauf gewonnen. Auch bei den Damen war eine Favoritin schnellste: Larissa Korn (LG Erlangen) holte sich ihren vierten Sieg in der Wertung des Läufer-Cups.

Das Hauptfeld macht sich beim 20. Aurauer Klosterweglauf auf den Weg. Sven Ehrhardt (Startnummer 120) wird nach einer guten halben Stunde als Erster ins Ziel kommen und besonders mit der ersten Runde glücklich sein. © Fotos: Salvatore Giurdanella



Der Klosterweglauf ist eine der kleineren Veranstaltungen des Läufer- Cups. Es geht recht familiär zu. Vor zwei Jahren wurde der Lauf in den Aurauer Kirchweihsonntag integriert, nun starten die Läufer direkt neben dem Budenrondell am Festzelt.

Der heute 70-jährige Erich Lederer war früher selbst ein aktiver Läufer, dann forderte der Sport jedoch seinen Tribut. Doch Lederer blieb ihm treu, indem er den Klosterweglauf organisiert, der heuer sein 20. Jubiläum feierte – nicht schlecht für ein Dorf mit weniger als 300 Einwohnern, die in Sportverein oder Feuerwehr mit in den Lauf eingebunden sind. Dessen Name geht auf einen alten Abstecher der Salzstraße zum Kloster Abenberg zurück.

Die Resonanz in den vergangenen Jahren sei gut gewesen, so Lederer. Allerdings leidet der Wettbewerb wie andere Veranstaltungen heute in der Hobbylauf-Disziplin: Der Klosterweglauf verzeichnete hier weniger als 30 Starter – die Sportler scheinen die starke Konkurrenz zu meiden. Mit einer Altersklassenwertung und Pokalen für die ersten Drei will man ihnen trotzdem einen Anreiz zum Start geben. Und die Kinder- und Jugendläufe, teil des Schüler Cups, werden dafür gut angenommen. So bewegen sich die Anmeldezahlen in Aurau auf dem Niveau der Vorjahre.

Strecke leicht verändert

Eigentlich hätte das Jubiläum dort schon im vergangenen Jahr gefeiert werden können, doch damals überschnitt man sich mit dem Challenge, sodass Aurau pausierte. Dafür ist gerade rechtzeitig die Baustelle der Dorferneuerung fertig geworden, nun kann auch tatsächlich im Ort gelaufen werden. Ein wenig hat Lederer auch wieder an der Strecke geschraubt, nun ist man im Hauptlauf nahe an die ausgeschriebenen 10 000 Meter herangekommen. "Das ist fast auf den Punkt", sagt Lederer.

In der Hitze verlangen diese zehn Kilometer den Läufern jedoch viel ab. "In der ersten Runde bin ich dahingeflogen", sagt der Sieger Sven Ehrhardt im Ziel – in der zweiten habe er wegen einiger Steigungen aber doch recht zu knabbern gehabt und sich dann aufs Ziel gefreut. Das erreicht er in 33:34 Minuten, zweieinhalb Minuten vor dem Vorjahreszweiten Andreas Doppelhammer (M.O.N) und Marcel Staudacher (Team Klinikum Nürnberg), der beim Marktlauf in Thalmässing schnellster gewesen war.

Ein Härtetest für Berlin

Für Ehrhardt ist es der zweite Sieg im dritten Rennen des Läufer-Cups. In Aurau ist er schon oft gestartet, doch heuer ging es ihm weniger um den Podestplatz. "Das war ein Härtetest unter Wettkampfbedingungen." Ende Juli will er bei der City Night in Berlin auf dem Ku’damm seine Bestzeit über zehn Kilometer (32:15) angreifen – die 3:12 Minuten auf dem ersten Kilometer in Aurau machen gerade wegen der 115 Trainingskilometern in der Woche davor Hoffnung.

Nach einer Verletzung hatte im September ein Arzt prophezeit, dass es mit dem Laufen bestimmt noch ein Jahr dauern werde. Nun also der Angriff auf die Bestzeit. "Ich habe bissl was draus gelernt", sagt Ehrhardt über die Zwangspause. So habe er sein Training umgestellt, er lässt der Regeneration nun tatsächlich Raum und konzentriert sich auf die kürzeren Distanzen.

Im Cup wird es spannend

Momentan führt Stefan Böllet in der Wertung des Läufer-Cups. Doch Ehrhardt ist mit zwei Siegen zu ihm und Teamkollege Fraol Lencho Holjira aufgeschlossen. Allersberg wird Ehrhardt wegen des Berlin-Starts ausfallen lassen müssen, doch der Burgfestlauf in Hilpoltstein und der Kirchweihlauf in Roth sind gesetzt. Die Titelverteidigung Böllets wird also spannend.

Larissa Korn baute mit dem Sieg in Aurau die Führung im Läufer-Cup aus. © Salvatore Giurdanella



Auch bei den Frauen ist noch alles offen. Larissa Korn gewann in Aurau das vierte Rennen der Serie, liegt damit vor Theresa Wild (drei Siege, La Carrera TriTeam), die beim Challenge gestartet war. "Man muss sehen, was sie macht", bleibt Korn vorsichtig. Die 22-Jährige hat derzeit andere Prioritäten, die Abschlussprüfungen des Sportstudiums in Leichtathletik und Fußball stehen an.

Abwechslungsreich

Aurau war für die Vorjahreszweite jedoch wieder eine Reise wert. "Die Strecke ist cool, sehr abwechslungsreich." Doch auch Korn musste der Hitze Tribut zollen, hatte zwar mehr als drei Minuten Vorsprung auf Mirka Sonntag (Arriba Göppersdorf), war mit 42:13 Minuten aber nicht so zufrieden. "Der Untergrund war zum Teil recht weich."

Hier hatte das Wetter Erich Lederer einen Strich durch die Rechnung gemacht. Vor dem Wettkampf hatte er selbst noch die Schotterwege mit dem Rechen bearbeitet, doch der Regen machte seine Arbeit zunichte. Das ist Pech, aber bei so viel Engagement sollte niemandem um die nächsten 20 Jahre Klosterweglauf bange sein.

STEFAN BERGAUER