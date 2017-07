Brotzeithäppchen, Kuchen und Salate: Im Rother Stadtgarten wurde am Sonntagmittag ordentlich aufgetischt. Das große Bürger-Picknick unter freiem Himmel stand an und so genossen hier Familien, Vereine und Firmen bei herrlichem Wetter ihre mitgebrachten Speißen. Der Erlös der Veranstaltung kommt der Rother Tafel zugute. © Tobias Tschapka