Tag der Bundeswehr in Greding

Wehrtechnische Dienststelle zeigt gepanzerte Waffensysteme und futuristische Elektronik - 08.06.2017 15:41 Uhr

GREDING - Drohnenflugkurse, Spitzensportler zum Anfassen, der Brückenlegepanzer "Biber" und der Kampfhubschrauber "Tiger" in Aktion, Informationen über Cyber-Sicherheit im Alltag: Beim "Tag der Bundeswehr" am Samstag, 10. Juni, an der Gredinger WTD 81 wartet ein vielseitiges Programm auf die Besucher, deren Zahl man im fünfstelligen Bereich erwartet.

Panzerfahrzeuge am Haken: Letzte Vorbereitungen zum Tag der Bundeswehr am morgigen Samstag laufen. © F.: Leykamm



Die Wehrtechnische Dienststelle gewährt Einblicke etwa das europaweit einzigartige Zielsimulationszentrum, kurz "Dom" genannt, mit seinem Außendurchmesser von fast 50 Metern. Ebenso ihresgleichen sucht die geschirmte Absorberhalle für Untersuchungen der elektromagnetischen Verträglichkeit und Effekte (EMV), die den Besucher sich in einem Science Fiction-Film wähnen lässt. Dagegen wirkt die neue Rüsthalle mit Waschstraße geradezu profan.

Zu sehen sind aber auch die geschützten, sprich stark gepanzerten Munitions-Fahrzeuge der WTD Meppen. Sie verfügen über keinen eigenen Motor und müssen so mit dem Kran an ihren Ausstellungsort gebracht werden. Auch ein Lager, wie es die Bundeswehr im afghanischen Masar-e Scharif aufgeschlagen hatte, ist aufgebaut und kann besichtigt werden.

Die Parkplätze sind bereits weitgehend abgesteckt. Für die Bergstraße wird am Samstag ein Parkverbot gelten, große Parkflächen finden sich aber in Richtung des Baugebietes "Zum Spitzgarten" wieder. Doch es lässt sich auch ganz bequem per Shuttle-Bus anreisen, der wie die Veranstaltung selbst und die Nutzung der Parkplätze in Röckenhofen und Kinding kostenfrei ist. Von beiden Ortsteilen und von Greding verkehren die Busse im Zehnminutentakt. Die Attraktionen auf dem WTD-Gelände selbst verteilen sich auf eine Fläche von gut 20 Hektar. Hier sorgt die Tschu-Tschu-Bahn dafür, dass die Füße nicht zu schnell müde werden.

Der Tag der offenen Tür dauert von 9 bis 17 Uhr. Im Festzelt, im Gebäude und auf dem Vorgelände ist mit Vorführungen und Vorträgen so einiges geboten. So gibt es eine Podiumsdiskussion mit Politikern und ein Gespräch mit Spitzensportlern aus den Reihen der Bundeswehr.

Aus Gründen der Sicherheit sollten Taschen und Rucksäcke wenn möglich zu Hause bleiben, gegebenenfalls bleiben Durchsuchungen nicht aus. Bei den Vorführungen sind auch Hundestaffeln mit dabei, weswegen das Mitbringen von Haustieren untersagt ist.

ley