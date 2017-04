Tanja Kinkel zieht auf der Burg Abenberg ein

ABENBERG - Voller Stolz präsentiert die Burgstadt Abenberg den nunmehr fünften und ersten weiblichen Turmschreiber. Vom 1. bis 31. Mai wird Dr. Tanja Kinkel, Autorin vieler historischer Romane, aber auch zeitgenössischer Literatur, Krimis und Kinderbücher, im Schottenturm der Burg Abenberg literarisch tätig sein und das Werk ihrer vier Vorgänger, Dr. Reinhard Knodt, Gerd Scherm, Bernhard Lassahn und Klaus Gasseleder, fortsetzen.

Tanja Kinkel kommt für einen Monat nach Abenberg. © Foto: privat



Die Schriftstellerin ist Mitglied im PEN-Zentrum Deutschland und im Bundesverband junger Autoren und Autorinnen. Außerdem gründete sie 1992 den Verein "Brot und Bücher", der die Bildung von Kindern in Afrika, Deutschland und Indien fördert. Sie lebt heute in München.

Als begeisterte Wanderin hat sie während ihres Aufenthalts in der Burgstadt Ausflüge in Abenbergs Umgebung geplant. Aufgewachsen ist Tanja Kinkel in Bamberg und hat als kleines Mädchen schon davon geträumt, wie es wohl wäre, in einem Turm zu leben. Dieser Traum erfüllt sich nun.

Damit sie die Abenberger und alle literarisch Interessierten kennenlernen können, wird Tanja Kinkel in ihrer Auftaktlesung einen Überblick über mehrere ihrer Romane geben, erläutern, wie sie dabei recherchierte, und einige Anekdoten über die entsprechenden Bücher erzählen.

Die Eröffnungslesung findet am Dienstag, 2. Mai, 19 Uhr, auf Burg Abenberg statt. Weitere Informationen gibt es beim Kulturamt der Stadt Abenberg, Tel. (0 91 78) 98 80 51, E-Mail: kultur@stadt-abenberg.de

