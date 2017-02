Tanz mit Biene Maja: Der TV Hip feiert Fasching

Auf der Tanzfläche tummelten sich die "Helden der Kindheit" - vor 4 Stunden

HILPOLTSTEIN - Am Faschingssamstag fand der 38. Faschingsball des TV 1879 Hilpoltstein statt. Genau in diese Gründungszeit (und noch viel weiter in die Vergangenheit) führte das diesjährige Motto des bunten Treibens, das diesmal "Helden der Kindheit" lautete.

Beim 38. Faschingsball des TV 1879 Hilpoltstein hatten sich etliche „Helden der Kindheit“ auf der Tanzfläche in der Stadthalle versammelt. © Foto: Tobias Tschapka



Beim 38. Faschingsball des TV 1879 Hilpoltstein hatten sich etliche „Helden der Kindheit“ auf der Tanzfläche in der Stadthalle versammelt. Foto: Foto: Tobias Tschapka



Kein Wunder also, dass sich auf der Tanzfläche, die einmal mehr von DJ Franz Pappenheimers "Sound Revolution" beschallt wurde, jede Menge "historische" Figuren tummelten, mit denen viele angenehme Erinnerungen aus ihrer Kindheit verbinden.

So drehten sich zum Beispiel Mitglieder der Crew des legendären "Raumschiff Enterprise", die starken Männer rund um den kleinen Wikinger "Wickie", Bewohner des berühmten kleinen Dorfes von Asterix und Obelix oder von der vogelfreien Bande rund um den Held der Armen und Beschützer von Witwen und Waisen, Robin Hood, im Kreise.

Aber nicht nur fiktive Charaktere sah man an diesem Abend, sondern – passenderweise – auch welche aus der Welt des Sports, zum Beispiel die Tennislegende Boris Becker oder die Lichtgestalt Franz Beckenbauer, dieser natürlich mit obligatorischer Kaiserkrone.

Die Hilpoltsteiner Flecklaskinder präsentierten in der Stadthalle ihren mitreißenden Tanz. Später waren dann die TGW-Mädels gefragt, die sich eine Heldin ihrer Kindheit zum Thema genommen haben – Biene Maja. Leider tanzten die zehn Mädels diesmal nicht wie sonst mit den "Alten Herren" – dem wilden Bienenschwarm waren diese wohl nicht gewachsen.

Zu später Stunde gab es noch "Hip da Banda", unzweifelhaft die "beste Livestreetband der Stadt" zu hören, und dann wurde bis spät in die Nacht ausgelassen getanzt und schönsten Erinnerungen der Kindheit gefrönt.

TOBIAS TSCHAPKA