Mit einem kurzweiligen fünfstündigen Programm in der farbenfroh dekorierten Kulturfabrik, das mit vielen Höhepunkten gespickt war, begeisterte der Rother Carneval Verein (RCV) schwarz-weiß zusammen mit der Schwarzen Elf aus Schweinfurt die Faschingsfreunde bei der Prunksitzung. Diese ließen die Akteure mit kräftigen RCV-Helau-Rufen hochleben und belohnten deren Darbietungen mit tosendem Applaus.

Ein Großaufgebot der Feuerwehr musste in der Nacht zum Donnerstag in den Rednitzhembacher Ortsteil Igelsdorf ausrücken. In einer Tiefgarage war ein Feuer ausgebrochen, dichter Rauch zog nach oben ins Gebäude. Daraufhin mussten 50 Bewohner evakuiert werden. Verletzt wurde laut Polizeiangaben niemand. Allerdings brannte ein Auto komplett aus, zwei weitere Fahrzeuge wurden beschädigt. Die Kripo ermittelt.