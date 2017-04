TC Greding: Satz und Sieg für sauberen Strom aus Sonnenenergie

Senioren des Tennisclubs sorgten für regenerative Energiequelle im Vereinsheim — Ehrung durch Innenminister - 06.04.2017 15:38 Uhr

GREDING - Aus den Händen des bayerischen Innenminister Joachim Herrmann erhielten die Senioren des Tennisclubs Grün-Weiß Greding den Sonderpreis im Bereich Energie-Effizienz des BLSV.

Innenminister Joachim Herrmann (re.) würdigte das Engagement der Gredinger Tennissenioren, die mit hohem persönlichen und fachlichen Engagement dafür sorgten, dass das Vereinsheim mit Solarenergie versorgt werden kann. © Foto: privat



Eine schöne Auszeichnung für eine besondere Leistung: Die Senioren hatten in kompletter Eigenregie eine völlig neue Energie-Anlage im TC Clubheim installiert. Der Preis war ganz nebenbei noch mit 500 Euro dotiert, sodass man mit einem schönen Scheck im Gepäck die Heimreise aus Ingolstadt antreten konnte.

"Was wären wir nur ohne unsere Senioren?", betonte Vorsitzender Christian Hobauer. Im Tennisclub bilden die "Oldies" eine ganz wichtige Gruppe: Neben dem Tennisspielen, dem gesellschaftlichen Vereinsleben sind die Gredinger Tennissenioren stets auch für jeden Arbeitseinsatz bereit.

Und dieses Mal hatten sie eine Mammutaufgabe vor sich. Diese war zudem noch hochkomplex und technisch sehr anspruchsvoll. Denn: im TC-Clubheim war ein neues Energiesystem nötig geworden. Komplett in Eigenregie installierte die Seniorenmannschaft daher eine völlig neue Energie-Anlage mit Solarbetrieb. Dabei wurden neue Sonnenkollektoren installiert, dazu kamen neue Pufferspeicher fürs Brauchwasser. Neben dem technischen Know-how war dabei wegen des Gewichts auch einiges an körperlicher Arbeit vonnöten. Die Maßnahme ermöglicht sogar, dass das Clubhaus durch Verbindung eines Heizkörpers mit der Solaranlage über Solarenergie beheizt wird.

Vorteil bei dieser Aktion: Viele der Senioren waren in ihren früheren Berufen in den Bereichen Technik, Entwicklung und Produktion tätig. Dass dieses Wissen noch vorhanden ist, konnte man bei dem bemerkenswerten Ergebnis staunend feststellen. "Wir sparen uns dadurch zirka ein Drittel an Stromkosten", so Verwaltungsvorsitzender Christian Hobauer.

Die Aktion dürfte vor allem dem Vereinskassier freuen: Die "Oldies" leisteten alle 400 Arbeitsstunden ehrenamtlich. So entstand dem Verein bei diesem Projekt keine einzige zu bezahlende Arbeitsstunde. Im übrigen dürften bei der Preisvergabe natürlich auch das schon gesetztere Alter der Preisträger eine Rolle gespielt haben: denn, ein Großteil der Gredinger Senioren wird im nächsten Jahr bereits stolze 80 Jahre alt.

Und so traten Otto Gilnhammer, Hans Hoffmann und Dieter Rother als Vertretung der Seniorenmannschaft zusammen mit den beiden TC-Vorstandsmitgliedern Christian Hobauer und Daniel Geyer die Fahrt zur Preisverleihung nach Ingolstadt an. Diese fand im VIP-Bereich des Stadions des FC Ingolstadt statt. Aus den Händen von BLSV-Präsident Lommer und Innenminister Joachim Herrmann sowie des Technikvorstandes der Lechwerke AG Norbert Schürmann erhielt der TC Greding dann den BLSV-Preis, eine Urkunde und einen Scheck über 500 Euro. Innenminister Herrmann betonte dabei die Wichtigkeit von Energieeinsparung und Klimaschutz auch in den Vereinen.

mbf