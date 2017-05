Team Arndt und La Carrera räumen in Burgoberbach ab

Duathlon, Bezirksmeisterschaft: Team Arndt stellt beste Mannschaften — Hilpoltsteiner holen vier Titel - vor 19 Minuten

ROTH/HILPOLTSTEIN - Bei den mittelfränkischen Duathlonmeisterschaften in Burgoberbach hat das Team Arndt abgesahnt: Die Rother Herrenmannschaften füllten in der Mannschaftswertung das Podest, die Arndt-Damen sicherten sich Platz eins. Auch das Hilpoltsteiner La Carrera TriTeam stellt drei Bezirksmeister.

Rote Wand: Das Team Arndt war in Burgoberbach der am stärksten vertretene Verein und füllte das Podest mit drei Herrenmannschaften. Die vierte Mannschaft erreichte obendrein Platz sechs. © Foto: privat



Rote Wand: Das Team Arndt war in Burgoberbach der am stärksten vertretene Verein und füllte das Podest mit drei Herrenmannschaften. Die vierte Mannschaft erreichte obendrein Platz sechs. Foto: Foto: privat



Der FC/DJK Burgoberbach konnte beim 16. SAS-Duathlon mit 169 Startern und 14 Staffeln einen Rekord verbuchen — mit 18 Startern war das Rother Team Arndt am stärksten vertreten. Bei angenehmen Temperaturen wurden die Athleten auf die fünf Kilometer lange Wendepunkt-Laufstrecke rund um das Sportgelände geschickt. Danach waren auf dem Rennrad zwei Runden á zwölf Kilometer zu fahren, bevor es nochmal auf die abschließenden fünf Kilometer der zweiten Laufstrecke ging.

Nach den ersten fünf Laufkilometern war das Feld noch einigermaßen zusammen. Es bildete sich eine kleine Gruppe, angeführt von Vorjahressieger Dominik Mages (Team Arndt), der kurz vor seinen Teamkollegen Jan Heymel und Martin Hauf nach 17:48 Minuten in die Wechselzone bog. Mit dabei waren der spätere Gesamtsieger Andreas Lassauer vom TriTeam Hof und Tobias Heining aus Nürnberg.

Nach vorn gelaufen

Während Mages beim Radfahren einige Plätze verlor, drehte Jan Heymel richtig auf und übernahm die Spitzenposition — Premiere für den Sportler vom Team Arndt, der seine zweite Saison Triathlon bestreitet. Zum Ende der Radstrecke musste er jedoch Lassauer vorbeiziehen lassen. Es folgten Heymel, Heining, Hauf und Alexander Bechtel (ebenfalls Arndt), der sich auf dem Rad weit nach vorne schob.

Mages erreichte erst als Zwölfter die Wechselzone. Doch er machte es noch richtig spannend. Mit 17:36 Minuten lief er die zweiten fünf Kilometer schneller als die Spitzengruppe, holte sich einen Sportler nach dem anderen und schob sich bis auf den zweiten Gesamtplatz vor. Gerade einmal 13 Sekunden fehlten ihm, Er lief über 2:10 Minuten schneller als der Sieger.

Jan Heymel überquerte kurz dahinter als Dritter die Ziellinie, dicht gefolgt von seinen beiden Teamkollegen Martin Hauf und Alexander Bechtel. So hatte Arndt bereits vier Sportler unter den ersten fünf.

Arndt gehört Podest

Die Arndt-Damen mit Viktoria Engler, Sandra Janorschke und Romina Siebentritt (v. li.) gewannen ebenfalls die Mannschaftswertung. © Foto: privat



Die Arndt-Damen mit Viktoria Engler, Sandra Janorschke und Romina Siebentritt (v. li.) gewannen ebenfalls die Mannschaftswertung. Foto: Foto: privat



Doch auf der Laufstrecke entbrannte ein teaminterner Kampf um die Mannschaftswertungen. Thomas Maurer folgte auf Gesamtrang zehn, Phillip Thumm auf 15, Wolfgang Schmatz auf 19, Olaf Röhrbein auf 26 und Robert Gößwein auf 28. So hatte das Team Arndt neun Sportler unter den ersten 28 und stellte in der Teamwertung mit Platz eins, zwei und drei eine rote Wand auf dem Podest. Mit Thiemo Käser, Daniel Nickel und Michael Kreiß kam die vierte Mannschaft sogar noch auf Rang sechs. Arndt Gsänger, Holger Kessel und Jonas Mettler rundeten das sehr gute Ergebnis der Herren ab.

Auch die Mädels gaben ein tolle Vorstellung. So wurde Romina Siebentritt mittelfränkische Meisterin ihrer Altersklasse, genauso wie Sandra Janorschke. Viktoria Engler wurde Vizemeisterin — zusammen gewannen sie die Teamwertung der Damen.

Macher gewinnt AK

"Eine beachtliche Teamleistung, bedenkt man, dass die richtigen Cracks des Vereins sich auf den Ligastart am kommenden Wochenende in Weiden vorbereiten und gar nicht am Start waren", so das Urteil des Arndt-Vorsitzenden Florian Lechner.

Die La Carreras bei der Bezirksmeisterschaft: Kristin Stich, Benjamin Peetz, Stephan Bormann, Sabine Frisch und Ingo Macher (v. li.) Dazwischen die Radfreunde Alexander Schrüfer und Fritz Buchstaller (v. li.), rechts Florian Macher. © F.: Frisch



Die La Carreras bei der Bezirksmeisterschaft: Kristin Stich, Benjamin Peetz, Stephan Bormann, Sabine Frisch und Ingo Macher (v. li.) Dazwischen die Radfreunde Alexander Schrüfer und Fritz Buchstaller (v. li.), rechts Florian Macher. Foto: F.: Frisch



Auch das La Carrera TriTeam feierte. Die Hilpoltsteiner waren mit fünf Athleten angetreten, die sich drei mittelfränkische Titel holten. Benjamin Peetz war schnellster La Carrera und konnte vor allem beim Laufen ein ordentliches Tempo vorlegen. Er finishte nach 1:21:41 Stunden, hatte aber in seiner Altersklasse sehr starke Konkurrenz und landete auf dem 7. Rang der M 30.

Ingo Macher zeigte nach dem Hilpoltsteiner Duathlon Day auch in Burgoberbach eine ausgeglichene Leistung und sicherte sich nach 1:21:53 Stunden den mittelfränkischen Meister-Titel in seiner Altersklasse M 45. Stephan Bormann überzeugte vor allem auf dem Rad.

Er finishte nach 1:25:18 Stunden und wurde Zweiter in der M 45. Kristin Stich und Sabine Frisch liefen nach 1:36:09 Stunden Hand in Hand auf Gesamtplatz fünf ins Ziel — sie wurden damit mittelfränkische Meisterinnen in den Altersklassen W 30 und W 45.

Schrüfer flott

Die Radfreunde Hilpoltstein gingen mit zwei Startern ins Rennen. Alexander Schrüfer war mit 1:18:34 Stunden sowohl beim Laufen als auch auf dem Rad sehr flott unterwegs. Er holte den zweiten Platz in der M 40. Fritz Buchstaller wurde mit 1:26:14 Stunden Vierter in der M 55.

Die Farben des TV Hilpoltstein vertrat Florian Macher. Er freute sich nach 1:27:04 Stunden über den Bezirksmeister-Titel in der M 18. Auch Raimund Mähringer von der DJK Allersberg konnte feiern: Mit seiner Zeit von 1:41:40 Stunden belegte er in der AK 65-69 den zweiten Platz hinter Reinhard Joas, dem mehrfachen deutschen Duathlonmeister. Joas hatte sich jedoch nicht für die Bezirks-Meisterschaften gemeldet, sodass Mähringer seinen Titel verteidigte.

fl/sf