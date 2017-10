Team Memmert: Ein Knaller für Detlef Knall

Unter 32 Minuten beim "Great10k" in Berlin - vor 1 Stunde

BÜCHENBACH - Wieder einmal war Berlin für einen Läufer des Leichtathletik-Kreises Roth eine Reise wert. Der 21-jährige Detlef Knall vom Büchenbacher Team Memmert unterbot mit einer sensationellen Steigerung auf 31:27 Minuten erstmals in seiner Karriere die 32-Minuten-Schwelle.

Beim „Great10k“ in Berlin kamen sowohl Patrick Weiler (li.) als auch Detlef Knall unter 32 Minuten ins Ziel. © Foto: privat



Beim „Great10k“ in Berlin kamen sowohl Patrick Weiler (li.) als auch Detlef Knall unter 32 Minuten ins Ziel. Foto: Foto: privat



Der "Great10k" in Berlin hat sich in den vergangenen Jahren als schnellster Zehn-Kilometer-Lauf in Deutschland etabliert und ist zum Magneten für Deutschlands Langstrecken-Elite geworden. Nachdem Knall bereits im Vorjahr dort Bestzeit lief, stand er auch heuer wieder gegen starke Konkurrenz an der Startlinie des Elitefeldes, neben Patrick Weiler, einem weiteren starken Mittelfranken, der zum Jahreswechsel das Memmert-Trikot überstreifen wird. Seit zwei Monaten trainiert Weiler mit Knall und Andreas Straßner in der Trainingsgruppe um Sebastian Reinwand.

Motiviert ins Rennen

Knall und Weiler hatten sich in Berlin zum Ziel gesetzt, die 32-Minuten-Marke zu unterbieten. Entsprechend motiviert gingen beide in ihr Rennen und überliefen gemeinsam plangemäß die Fünf-Kilometer-Marke in 15:40 Minuten. Dann folgte der etwas schwerere Abschnitt durch den Berliner Tiergarten, wo sich beide trotz Gegenwind immer weiter nach vorne schoben.

In der Schlussphase des Rennens zum Ziel am Charlottenburger Schloss sicherte sich Knall mit einem beherzten Endspurt eine Verbesserung seiner bisherigen Bestzeit um 50 Sekunden auf 31:27 Minuten, knapp gefolgt von Trainingspartner Weiler, der mit 31:30 Minuten ebenfalls Bestzeit lief. In der internen deutschen Wertung überzeugten beide gegen die stark vertretene deutsche Elite als 20. und 22. mit respektablen Rängen.

Ambitionierte Pläne

Knall hat damit die führende Position im Kreis Roth über zehn Kilometer übernommen. Das Team Memmert aus Knall, Weiler und Sven Ehrhardt möchte in der kommenden Saison vor allem bei bayerischen Meisterschaften ganz vorne mitmischen.

la