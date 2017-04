Technische Strecke mit Mutpassagen

In Oschersleben beginnt für den Röttenbacher Rennfahrer Elia Erhart die erste GT-Saison mit einem Audi - vor 49 Minuten

RÖTTENBACH - Am Wochenende steht für Elia Erhart der Saisonauftakt in der ADAC GT Masters an. Mit seinem Teamkollegen Chris Höher wird der Röttenbacher sein Renndebüt im Audi R 8 LMS der Audi Sport racing academy feiern. Nach einer gelungenen Vorbereitung blickt Erhart dem Rennen in Oschersleben voller Zuversicht entgegen.

Elia Erhart in der Box bei den Pre-Tests in Oschersleben neben seinem Audi R8 LMS. © Foto: Volker Figura



"Die Winterpause war extrem lang und ich freue mich daher umso mehr, dass es endlich wieder losgeht. Wir haben mit dem Team der Audi Sport racing academy eine umfangreiche Vorbereitung absolviert und sind nun gespannt, wo wir uns beim Saisonauftakt im Feld einreihen können. Es wird auf jeden Fall ein sehr interessantes neues Jahr werden", so der 28-Jährige, der seine zweite Saison in der ADAC GT Masters bestreiten wird.

Anspruchsvolles Layout

Schon fast traditionell findet der Auftakt der Rennserie auf der 3,696 Kilometer langen Strecke in Oschersleben statt. Der Kurs im Herzen der Magdeburger Börde zeichnet sich durch ein fahrerisch sehr anspruchsvolles Layout aus.

"Es ist durchaus eine technische Strecke mit einigen Mutpassagen, wie beispielsweise die dreifach Linkskurve. Ich fühle mich hier aber insgesamt sehr wohl und bin gerne auf dieser Strecke unterwegs", sagt Erhart. Er hat sich für das erste Rennen in seiner neuen Mannschaft einiges vorgenommen.

"Das Starterfeld in der ADAC GT Masters ist so stark besetzt, dass schon die kleinsten Fehler unweigerlich dazu führen, dass man keine Chance mehr auf eine vordere Platzierung hat. Aus diesem Grunde ist es unser gestecktes Ziel, dass wir uns mit dem neuen Team in Oschersleben entsprechend einspielen, um in der Rennserie gemeinsam erfolgreich sein zu können. Wenn alles gut laufen sollte, würde ich mir zudem wünschen, dass wir ein Top-10-Ergebnis erzielen könnten."

Sport 1 wird die beiden Rennen aus Oschersleben am 29. und 30. April ab 13.15 Uhr live übertragen. 32 Supersportwagen sieben verschiedener Marken werden starten.