Am späten Dienstagnachmittag ist auf der A9 zwischen Allersberg und Feucht ein Autotransporter umgekippt. Das Fahrzeug hatte eine ganze Reihe an Neuwagen verschiedener Marken geladen. Der Fahrer wurde bei dem Unfall im Führerhaus eingeklemmt. Er kam mit dem Rettungshubschrauber in ein Klinikum.