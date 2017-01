Thalmässing: Arztpraxis statt Modeladen

THALMÄSSING - Aus dem Laden wird eine Arztpraxis: Das Modehaus Leyerer in Thalmässing hat seine Tür geschlossen, drinnen läuft ein Umbau. Schon im März will die Internistin Annegret Steinbrink-Hatzig hier ihre neue Praxis eröffnen.

Der Modeladen ist geschlossen, doch leerstehen wird das Haus am Thalmässinger Marktplatz nicht. Im März will Annegret Steinbring-Hatzig hier ihre neue Praxis eröffnen. © Foto: Windisch



Dass der Marktgemeinderat über einen Bauantrag entscheidet, ist eher ungewöhnlich, ist dies doch die Aufgabe des Bauausschusses. Doch die Zeit drängt, „bis März soll hier eine Arztpraxis entstehen“, begründete Bürgermeister Georg Küttinger die Eile.

Und auch wenn die Marktgemeinde die Hoffnung auf ein ganzes Ärztehaus noch nicht aufgegeben hat, so brach Küttinger trotz allem in der Sitzung des Marktgemeinderates eine Lanze für den Bauantrag. Mit der Umnutzung würde es nahtlos weitergehen. Ein weiterer Leerstand am Marktplatz könnte also verhindert werden.

Der Marktgemeinderat sah dies genauso und stimmte der Nutzungsänderung einstimmig und ohne große Diskussionen zu.

