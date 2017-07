Thalmässing: Bahn frei für neues Sportzentrum

Marktgemeinderat gab grünes Licht — Kostenschätzung: 6,8 Millionen Euro - vor 37 Minuten

THALMÄSSING - Die Planungen für ein großes Sportzentrum in der Marktgemeinde schreiten voran. Im Marktgemeinderat gibt es dafür breite Zustimmung.

Ein moderner, lichtdurchfluteter Bau: So könnte das künftige Sportzentrum unterhalb der Thalmässinger Schule einmal aussehen. Die Pläne fanden im Marktgemeinderat großen Anklang. © Gömmel Wieland Architekten



"Es handelt sich um die größten Planungen, die Thalmässing in den vergangenen Jahrzehnten hatte", sagte Bürgermeister Georg Küttinger. "Die Umsetzung des Sportzentrums Thalmässing soll in Form einer Bauherrengemeinschaft zwischen der Marktgemeinde Thalmässing, dem TV 06 Thalmässing und der Schützengesellschaft Thalmässing geschehen." Die Partner würden sich anteilsmäßig an den Kosten für die Errichtung und dem laufenden Unterhalt beteiligen.

"Eine genaue Kostenermittlung der jeweiligen Projektpartner ist zur jetzigen Projektreife noch nicht detailliert vorhersehbar", erklärte der Bürgermeister, "die Finanzierung wird aber über das Eigenkapital der Projektpartner sowie durch verschiedene Zuschüsse und Darlehen gesichert und finanziert." Derzeit gehe man von 6,8 Millionen Euro Gesamtkosten und von Zuschüssen in Höhe von rund zwei Millionen Euro aus. "Wir müssen rund vier Millionen Euro als Kommune investieren", so der Rathauschef. Dadurch, dass man vom ursprünglichen Vorhaben, eine Dreifachhalle zu errichten, Abstand genommen habe und stattdessen eine Zweieinhalbfachhalle errichten wolle, könne man erhebliche Beträge einsparen.

Ausführlich erläuterte der Wendelsteiner Architekt Tobias Wieland den Markträten und den vielen Zuhörern, wie das Sportzentrum aussehen soll. Da war die Rede von einem Schützen- und Gymnastikraum, von einem Gastronomiebereich, von einem barrierefreien Zugang, von Lagerräumen, Fahrradstellplätzen, von einem Hauptfoyer, Geräte- und Schiedsrichterräumen, Umkleidekabinen, einer Halle mit Oberlichtverglasung und einem Aufzug.

Die Markträte konnten sich mit den Planungen anfreunden, lediglich Fritz Loy sprach von einem "schwarzen Klotz", der alles andere als schön sei. Bürgermeister Küttinger wies darauf hin, dass es noch zu früh sei, darüber zu entscheiden, welche Farbe das Sportzentrum erhalten solle.

Sabine Ronge dagegen hielt die Planung für sehr gut gelungen. "Es ist eine Hochleistung, ein solches Projekt mit einer Hanglage zu planen", würdigte sie. Unterstützung erhielt sie von Michael Kreichauf, der von einem "absoluten Leuchtturm-Projekt für die nächsten Jahre" sprach. Er wünsche sich, dass das Sportzentrum auch als Ort für kommunale Veranstaltungen genutzt werde. "Wir freuen uns, dass das Projekt jetzt in die Wege geleitet wird", bekräftigte 2. Bürgermeisterin Ursula Klobe.

Gemeinderat Torsten Hahn, der auch Vorsitzender des TV 06 Thalmässing ist, dankte den Mitarbeitern des TV und der Gemeinde für die gute Zusammenarbeit und wies darauf hin, dass der TV als Hauptinitiator alles getan habe, dass so ein Sportzentrum gebaut werde. Der TV 06 habe auch 95 Prozent der Kosten für das Planungsprojekt übernommen.

Am Ende lautete der einstimmige Beschluss: Mit der Errichtung eines Sportzentrums in Thalmässing in der vorgestellten Größenordnung besteht grundsätzliches Einverständnis.

ROBERT UNTERBURGER (Weitere Berichte aus dem Marktgemeinderat auf Seite 30)