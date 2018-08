Thalmässing: Einbruch in den Einkaufsmarkt

Unbekannte brachen mit Gewalt die Tür auf und stahlen Zigaretten - vor 50 Minuten

THALMÄSSING - Unbekannte sind am Dienstagmorgen gegen 1.45 Uhr in den Netto-Markt in der Münchener Straße in Thalmässing eingebrochen, und zwar nach Aussage der Polizei mit brachialer Gewalt.

Der oder die Täter traten die äußere und innere Schiebetür zum Markt ein. Im Geschäft wurden die Aufbewahrungsbehälter für die Zigaretten aufgebrochen und rund 100 Schachteln Zigaretten entnommen. Weitere Gegenstände wurden nicht gestohlen. Allerdings beträgt der Einbruchsschaden mehr als 10 000 Euro.

Eine Zeugin hatte unmittelbar danach gehört, wie ein Pkw mit quietschenden Reifen wegfuhr. Nähere Angaben konnte sie aber nicht machen. Die Polizei Hilpoltstein hofft auf weitere Hinweise aus der Bevölkerung. Wichtig wären auch Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge, die im Vorfeld bei eventuellen Ausspähversuchen beobachtet wurden. Mitteilungen erbittet die Polizei Hilpoltstein, Telefon (0 91 74) 4 78 90.

