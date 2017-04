Thalmässing: Schleuderfahrt in der Linkskurve

Pkw kam von der Straße ab und überschlug sich mehrmals - vor 1 Stunde

THALMÄSSING - Bei einem Unfall am Sonntagnachmittag wurde eine 25-Jährige verletzt.

Die Fahrerin war mit ihrem Peugeot die Kreisstraße RH 24 von Offenbau in Richtung Eysölden unterwegs. Im Auslauf einer Linkskurve kam sie erst nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet dann nach links in das Bankett. Dabei übersteuerte sie ihr Fahrzeug, sodass sie nach rechts von der Straße abkam und in der Wiese landete. Dort überschlug sich das Auto mehrmals.

Die 25-Jährige wurde so schwer verletzt, dass der Rettungsdienst sie ins Krankenhaus brachte. Am Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro.

