Thalmässinger Freibadfest: Sonne nach dem Gewitter

Ausweichtermin konnte stattfinden - Wasser von oben und von unten - vor 1 Stunde

THALMÄSSING - Die Thalmässinger lassen sich ihr Badfest nicht vermiesen, da kann (von oben) kommen was wolle.

Eins, zwei, drei ... und hinein in das erfrischende Nass. Beim Schwimmbadfest kamen alle Kinder auf ihre Kosten. Foto: Tobias Tschapka



Zwar hatte sich das Organisationsteam der Thalmässinger Wasserwacht dazu entschlossen, ihren spritzigen Sommerevent witterungsbedingt von Freitag auf Sonntag zu verschieben, aber auch das kräftige, rund einstündige Gewitter am Ausweichtermin nahmen die meisten Besucher mit Gelassenheit hin – zumal danach die Sonne wieder schien.

"Nach dem Regenguss sind zwar schon einige nach Hause gegangen, aber es waren immer noch mehr als genug da, um unsere Wasserspiele durchzuführen", sagte Bettina Kremer, die technische Leiterin des Ortsverbands der Thalmässinger Wasserwacht.

Das macht vielleicht Spaß, mit dem Sautrog durch das Schwimmbecken zu rudern. Foto: Tobias Tschapka



Und so fanden wie geplant alle Schwimmwettbewerbe in den diversen Disziplinen und Altersklassen statt, ebenso wie das Strecken- und Wurstdosentauchen und – diesmal zum ersten Mal – das Tauziehen im Wasser. Ehrensache für Thalmässings Bürgermeister Georg Küttinger, höchstpersönlich alle Urkunden und Medaillen an die erfolgreichen Wassersportler zu überreichen. Für die Verpflegung sorgten diesmal Bürger aus Alfershausen, die mit den Einnahmen die Sanierung ihrer St.-Martin-Kirche unterstützen wollen.

Mehr als 60 Bürger bei Spendensammlung beteiligt

Apropos Unterstützung: der Thalmässinger Ortsverband der Wasserwacht hatte vor einiger Zeit per Brief die Thalmässinger um Spenden gebeten, um damit dringend benötigte Ausrüstungsgegenstände für ihre Sanitätsausbildung anschaffen zu können. "Über 60 Bürger haben sich an der Spendensammlung beteiligt", sagte Sandra Lennert, Vorsitzende der Wasserwacht. Die Gesamtsumme beziffert sie auf über 3000 Euro. Zum Dank bekommen alle Spender einen Gutschein für einen Wiederbelebungskurs im September.

Lehnerts besonderer Dank galt zwei "Großspendern". Zum einem dem Thalmässinger Zahnarzt Dr. Eduard Eberle und zum anderen der Chefin der Pyraser-Brauerei, Marlies Bernreuther.

Herz-Lungen-Massage trainieren

Was von dem Geld angeschafft wurde präsentierte anschließend Bettina Kremer. Stolz breitete sie vor den interessierten Besuchern sowohl einen kompletten Sanitätsrucksack mit Sauerstoff-Kit, eine Übungspuppe, an der man unter anderem die Herz-Lungen-Massage trainieren kann, sowie einen Defibrillator aus.

"Wie sie sehen, haben wir mit Hilfe der Thalmässinger Bevölkerung ordentlich aufgerüstet", freute sich die Vorsitzende Lehnert. "Beste Voraussetzungen dafür, dass noch mehr Interessierte in unseren Ortsverband eintreten oder einen unserer Kurse besuchen".

Zum krönenden Abschluss durfte auch das legendäre Sautrogrennen nicht fehlen. Seit einigen Jahren gibt es – dank spezieller Beleuchtungstechnik – zudem immer nach Einbruch der Dunkelheit das beliebte "Nachtschwimmen". So auch heuer.

TOBIAS TSCHAPKA