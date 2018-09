Tischtennis: Die Reitspies-Serie hält

HILPOLTSTEIN - Von wegen Ersatzmann: Arne Hölter, bis 2014 in Diensten des TV Hilpoltstein, absolvierte beim Doppelspieltag des TuS Celle das volle Programm. Nachdem er beim 6:1 in Passau drei Punkte in Doppel und Einzel beigesteuert hatte, ging er bei seinem Wiedersehen mit dem TV Hilpoltstein sehr fokussiert zu Werke. Der Erfolg war nicht ganz so total. Es reichte an der Seite von Jannik Xu zu einem Doppelsieg. Die Begegnung ging mit 6:3 an den TV Hilpoltstein, der damit alleiniger Tabellenführer ist.

David Reitspies kann seine Rolle als Jubilator weiterspielen. Im zehnten Spiel für den TV Hilpoltstein landete er den zehnten Sieg, hier im Doppel mit Alex Flemming. © Fotos: Giurdanella



Der Clou aus Sicht der Nummer vier des Tus Celle: Er knöpfte gleich zum Auftakt seinem früheren Doppelpartner Dennis Dickhardt einen Punkt ab, an dem er mit seinen knallharten Vorhandreturns den größeren Anteil hatte. Das Match hätte eher als 3:2 enden können, wenn das Duo aus Celle seinen Satzball im ersten Durchgang durchgebracht hätte.

Ohne Doppelpartner hatte in dem Vergleich im hinteren Paarkreuz Dennis Dickhardt 3:1 die Nase vorn. Hier wurde nur der zweite Satz spannend, in dem Hölter seinen zweiten Matchball zum 12:10 verwandelte. Francesco Sanchi machte es Dickhardt in der zweiten Runde fast gleich, bei etwas höherer Spannung. Denn Hölter war nach 0:2-Rückstand drauf und dran auszugleichen, ließ sich aber im vierten Satz eine 10:6-Führung noch abnehmen und verlor 10:12. Dieses Spiel ging nicht mehr in die Wertung ein, stattdessen das 3:2 im Duell der beiden Dreier, das Dennis Dickhardt und Tobias Hippler wesentlich später beendeten.

Arne Hölter war eifriger Punktesammler an diesem Wochenende. In Hilpoltstein gab es aber nur einen.



Gegen Hippler hatte auch Francisco Sanchi im ersten Durchgang 3:1 gewonnen, womit das hintere Paarkreuz alle Einzel gewann. Das war das eine Phänomen dieses Wettkampfes. Das andere war TV-Neuling David Reitspies der seine Siegesserie im Hilpoltsteiner Trikot auf 10:0 ausbaute. Zunächst in einem äußerst spannendem Doppel mit Alex Flemming gegen Fedor Kuzmin und Tobias Hippler, das 3:2 endete. Beim mit vielen Finessen und harten Schlägen gespickten Duell war entscheidend, wer sich weniger Fehler erlaubte. Die Hilpoltsteiner bewiesen dabei die besseren Nerven und bogen einen 1:2-Rückstand relativ sicher mit 11:6 und 11:8 in einen Sieg um.

David Reitspies schaffte es im Einzel gegen den Celler Spitzenspieler Fedor Kuzmin, erneut diese Nervenstärke aufzubringen. Zweimal ging er in Führung, zweimal glich der Russe aus. Der Entscheidungssatz sollte sich auf ein knappes Ende zuspitzen. Reitspies verwertete aber schließlich seinnen dritten Matchball zum 11:9.

Umso selbstverständlicher fertigte der Tscheche im zweiten Durchgang Cedric Meissner in drei Sätzen ab, der im ersten Durchgang Alex Flemming eine empfindlich 1:3-Niederlage beigebracht hatte. Abgesehen vom zweiten Satz (11:3) war der Hilpoltsteiner Kapitän maximal auf sechs Punkte gekommen. Nicht viel anderes sah es für ihn gegen Fedor Kuzmin aus. Hier gewann er nur den dritten Durchgang (11:6), in den übrigen drei reichte es zu nicht mehr als acht Punkten.

TV Hilpoltstein – TuS Celle 6:3. Dennis Dickhardt/Francisco Sanchi - Arne Hölter/Jannik Xu 12:10, 2:11, 11:6, 6:11, 7:11; Alexander Flemming/David Reitspies - Fedor Kuzmin/Tobias Hippler 7:11, 12:10, 9:11, 11:6, 11:8; Alexander Flemming - Cedric Meissner 4:11, 11:3, 5:11, 6:11; David Reitspies - Fedor Kuzmin 11:7, 7:11, 11:3, 9:11, 11:9; Dennis Dickhardt - Arne Hölter 11:5, 10:12, 11:6, 11:9; Francisco Sanchi - Tobias Hippler 11:8, 9:11, 11:9, 11:6; Alexander Flemming - Fedor Kuzmin 5:11, 8:11, 11:6, 7:11; David Reitspies - Cedric Meissner 11:7, 11:3, 11:4; Francisco Sanchi - Arne Hölter 11:8, 11:6, 8:11, 12:10.

PAUL GÖTZ