Tobias Schneider auch im Zweierbob ein ganz Schneller

ECKERSMÜHLEN/MÜNCHEN - Für den Eckersmühlener Tobias Schneider läuft es: Der mittlerweile zum Bobfahrer gewordene Sprinter hat im Europacup einen weiteren Erfolg feiern können. Und auch die alte Liebe ist noch nicht eingerostet.

Für den aus Eckersmühlen stammenden Bobfahrer Tobias Schneider läuft es: Vor Kurzem fuhr er erstmals in einem Zweier-Schlitten und wurde gleich Fünfter. Mit Johannes Lochner (vorne) ist er per Du. © Foto: Kerstin Joensson/AP/dpa



Im vergangenen Jahr entdeckte Schneider eine neue Flamme, das Bobfahren. Schnell stieg der mehrfache bayerische Meister im Sprint auf, erlernte die Position des Bremsers im Viererbob und raste im Team des Piloten Christoph Hafer im Dezember zu einem ersten Europacup-Sieg im Eiskanal. Der Europacup soll die Nachwuchspiloten an den Weltcup der Stars heranführen. Als Ersatzmann durfte Schneider sogar Ende Januar bei der Weltmeisterschaft der Junioren dabei sein. Bei einem Erfolg Hafers hätte dieser mit Stars wie Francesco Friedrich oder Johannes Lochner die „große“ Weltmeisterschaft fahren dürfen — und der gebürtige Eckersmühlener Schneider wäre mit dabei gewesen.

Ganz hat es nicht geklappt, Hafer wurde mit sieben Hundertstel Rückstand hinter Bennet Buchmüller Vize-Weltmeister. „Das war eine große Enttäuschung“, sagt Schneider. Nicht, weil er nicht zum Einsatz kam, sondern weil sein Team hinter den eigenen Erwartungen zurückgeblieben war und er sich mit seinen Kameraden ärgerte. „Ich hätte es ihnen wirklich gegönnt“ — die verpasste Möglichkeit, selbst zur WM zu fahren, spielte keine Rolle.

Fünfter bei Premiere

Dafür hatte Schneider unter der Woche erstmals im Zweierbob starten dürfen. Mit dem späteren Vize-Weltmeister Pablo Nolte startete im Europacup in Winterberg. „Das war eine große Ehre“, sagt Schneider. Und ziemlich „cool“, denn eigentlich ist er für den Zweierbob zu leicht. Schneider hat zwar auftrainiert, doch der Schlitten musste mit 20 zusätzlichen Kilogramm auf die Strecke.

Als Bremser im Viererbob setzt er zudem am Abriss, wenn der Bob beim Start in Bewegung gesetzt wird, nicht so viel Kraft ein, die Hauptlast liegt bei den beiden Anschiebern in der Mitte. Bei Nolte musste Schneider jedoch richtig Gas geben. „Das war anders, hat sich aber richtig gut angefühlt.“ Die beiden legten mit 5.27 Sekunden die drittbeste Startzeit hin und lagen nach dem ersten Lauf auf dem ersten Platz. Das Rennen schlossen sie auf dem fünften Rang ab. „Das war sehr, sehr gut, auch die Trainer waren sehr zufrieden.“

Eine gelungene Premiere, aufgrund seines Gewichtes sieht Schneider seine Zukunft jedoch eher im Viererbob. Am Wochenende startet er bei der deutschen Junioren-Meisterschaft. Im April soll er in den C-Kader berufen werden, als D/C-Mitglied hat er bereits eine Zusage für eine Ausbildung bei der Landespolizei und kann in deren Sportfördergruppe an seiner Profi-Karriere feilen. Bei der Weltmeisterschaft Ende Januar am Königssee ist er mit den möglichen künftigen Konkurrenten schon auf Tuchfühlung.

Schneider wird in einem der Bobs sitzen, die die Bahn für die Rennen vorbereiten. Dabei kommt es darauf an, nicht zu stürzen und ordentlich einzusteigen, um keine störenden Spuren im Eiskanal zu hinterlassen.

Die Spur-Teams tragen dabei auch einen Wettkampf unter sich aus, freilich werden die eigenen Startzeiten mit denen der Profis verglichen. Eine weitere Möglichkeit, sich den Trainern zu empfehlen. Aber auch eine Möglichkeit, mit den „Großen“ ins Gespräch zu kommen. „Sie möchten wissen, wie sich die Bahn fährt, um Tendenzen zu finden“, sagt Schneider. Freundschaften sind schon entstanden, zum Beispiel zu Lochner, in dessen Team Christan Rast fährt, ein guter Freund Schneiders.

Neue Bestleistung

Bei der WM wird der spurende Eckersmühlener trotz seines guten Einstandes im Zweier- nur im Viererbob sitzen. Denn die alte Liebe, die Leichtathletik, rief ihn am vergangenen Wochenende zu den Munich Indoor. Schneider fühlte sich gut und startete mehr aus Spaß. „Völlig überraschend“ lief er die 60 Meter in 6,87 Sekunden, stellte mit seinem Sieg eine neue persönliche Bestleistung auf und erfüllte erstmals die deutsche Norm.

Zudem qualifizierte er sich für die deutschen Leichtathletik-Meisterschaften in Leipzig, die sich mit der Bob-WM überschneiden. Schneider wird dort für die LG Stdtwerke München über die 60 Meter starten. „Ich habe keinen Druck, es ist eine neue Erfahrung, ohne Erwartungen in einen Wettkampf zu gehen.“ Momentan hat die LG das Start-Vorrecht vor Schneiders Stammverein, dem TV Eckersmühlen. Wenn er jedoch seine Ausbildung beginnt und nach Berchtesgaden umzieht, wird sich der 24-Jährige wohl einen neuen Verein suchen. „Dann wäre auch Eckersmühlen wieder denkbar.“ Das werden sie dort gerne hören.

