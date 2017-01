Tobias Schneider hat die Bob-WM im Blick

Der Eckersmühlener fährt seit Kurzem als Bremser im Europacup - vor 57 Minuten

ECKERSMÜHLEN/MÜNCHEN - Tobias Schneider aus Eckersmühlen ist ein sehr guter Sprinter. Doch nun hat er den Bob für sich entdeckt. Als Bremser rast er mit seinen Teamkameraden im Europacup durch den Eiskanal — und könnte sogar bei der Weltmeisterschaft starten.

Tobias Schneider mit seinen Teamkameraden Christian Hammers, Paul Krenz und Christoph Hafer (v. li.): Der Eckersmühlener Sprinter ist in den Viererbob gestiegen und damit äußerst erfolgreich. © privat



Tobias Schneider ist in der Sportszene im Landkreis Roth kein Unbekannter. Am Freitag sollte der 24-Jährige zum 14. Mal in Folge bei der Wahl zum Sportler des Jahres ausgezeichnet werden. Als bayerischer Meister mit der 4x100-Meter-Staffel mit den LG Stadtwerke München und als oberbayerischer Meister über die 100 Meter steht der Sprinter vom TV Eckersmühlen auf der Ehrungsliste. Doch Schneider wird nicht kommen können: Am Wochenende steht der 5. Lauf des Europacups in St. Moritz an.

Im März diesen Jahres hat Schneider das Bob-Fieber gepackt. Schon 2013 kam er, beim Training in München, damit in Kontakt, damals griff es aber noch nicht über, weil sich Schneider, einer der besten bayerischen Sprinter, auf seine Disziplin konzentrieren wollte. In diesem Jahr lief der mehrfache bayerische Meister seine bis dato beste Zeit, 10,68 Sekunden über die 100 Meter. „Ich kannte die Perspektiven gar nicht, die ich als Sprinter im Bobsport haben könnte“, sagt Schneider.

Doch im März vergangenen Jahres setzte er sich mehr aus Spaß zu Christoph Hafer in den Bob. Im Ziel war er hin und weg. „Ich sagte zu ihm: ,Das will ich machen, ich würde Geld zahlen, um das machen zu können.‘“ Die Faszination: „Es ist ein Geschwindigkeitsrausch, unvorstellbar. Es ist ein Gefühl von Freiheit, als würde man fliegen. Man testet Limits aus, seine eigene Schnelligkeit und die Zeit, die man am Ende erreicht.“

In Kader berufen

Schneider machte über den Sommer einige Schnuppertrainings, wagte im September den Schritt und belegte seither jeden Lehrgang, bei dem er lernte, mit dem Bob und dem Fahren umzugehen. Im Vergleich zu anderen, die schon länger dabei waren, hatte er Nachteile, doch er stellte sich so gut an, dass die Bundestrainer auf ihn aufmerksam wurden. Nun, nach nur wenigen Monaten, fährt Schneider im Viererbob von Christoph Hafer, dem Juniorenmeister von 2015. Und wurde von Bundestrainer René Spies in den D/C-Kader berufen. Vorübergehend, die Aufnahme in den C-Kader ist schon ausgemacht.

Für Schneider ist diese Nominierung enorm wichtig. Als Student in München war es schwierig, Training und Lehrgänge mit der Uni zu verbinden. Als Kadermitglied steht er kurz vor der Aufnahme in die Sportfördergruppe der Landespolizei, kann Ausbildung und Sport dann miteinander kombinieren.

Als Bremser dabei

Zu den vielen Sprint-Pokalen sind schon die ersten Bob-Pokale gekommen. Der Europacup ist unter dem Weltcup als Juniorenklasse für den bis zu 26 Jahre alten Nachwuchs angesiedelt. Beim zweiten Viererbob-Lauf Anfang Dezember am Königssee gewannen Schneider, Pilot Hafer, Paul Krenz und Christian Hammers vor drei russischen Teams, beim dritten Lauf vor vier Wochen wurden sie in Altenberg Vierte.

Schneider sitzt dabei ganz hinten, er ist der Bremser des Teams, der am Ende den Bob zum Stillstand bringt. Es ist die Position des Anfängers — „der Einstieg ist am einfachsten“, erklärt Schneider. Er kann sich wie in einen Barren in den Bob schwingen, die beiden Anschieber Krenz und Hammers müssen kleine Tritthilfen benutzen und am Bügel vorbei. Außerdem ist der Bremser der Kleinste und der Schnellste — er ist zuständig für die Abgangsgeschwindigkeit. Je schneller der Bob beim Start ist, desto größer sind die Siegchancen. Dafür muss der Sprung in das Gefährt zeitlich genau passen, beim Einsteigen muss alles klappen.

Mit 146 Kilometern pro Stunde war Schneider schon in der Eisbahn unterwegs. Blind, denn im Bob heißt es, sich festzuhalten, sich klein zu machen und den Kopf runter zu nehmen. Der Pilot schreit, welche Kurve kommt und wohin das Gewicht soll — er ist der einzige, der die Bahn sieht. „Zwei Tage vor Silvester bin ich erstmals gestürzt“, sagt Schneider. Das Vertrauen, dass man zum Steuermann haben muss, hat das nicht beeinträchtigt, Angst hatte er noch nie. Die Fliehkräfte merke man durch die überhöhten Kurven gar nicht so sehr, meint Schneider. Bis zum Siebenfachen der Erdanziehungskraft seien es — Druck von oben, „wie wenn man einen Vorschlaghammer auf den Kopf bekommt“.

Als Ersatzmann bei WM

Die ersten Fahrten waren sehr anstrengend, Schneiders Muskulatur war noch nicht daran gewöhnt. Sein Training als Bobfahrer unterscheidet sich jedoch gar nicht so sehr von dem für den Sprint — Schneiders Explosivität beim rund 50 Meter langen Anlauf ist gefragt. Zusätzlich baut er über Bankdrücken und Curls den Bizeps auf, auch um schwerer zu werden. „Ich muss noch drei, vier Kilo Gewicht zulegen“, sagt Schneider. Von 85 hat er sich schon auf 92 Kilogramm gesteigert, doch für eine Viererbobmannschaft gelten 420 Kilo als optimal — macht im Schnitt 105 pro Fahrer.

So gesehen hat Schneider noch einiges vor. Sein nächstes sportliches Ziel ist neben dem Europacup die Junioren-Weltmeisterschaft Ende Januar in Winterberg. Sein Steuermann Hafer darf dort teilnehmen — Schneider ist als Ersatzmann dabei. Sollte Hafer gewinnen, hätte er sich für die „große“ Weltmeisterschaft Mitte/Ende Februar am Königssee qualifiziert — damit steht Schneider auch noch dieses Fenster offen. Es wäre ein kometenhafter Aufstieg — falls es nichts wird, bliebe der Start bei den deutschen Juniorenmeisterschaften. Auch nicht schlecht für jemanden, den erst vor zehn Monaten das Bobfieber ergriffen hat.

STEFAN BERGAUER

