Am frühen Sonntagabend ist auf der Kreisstraße zwischen Großnottendorf und Esselberg ein mit zwei Personen besetztes Motorrad mit einem Auto zusammengestoßen. Wieso der Motorradfahrer in der Kurve auf die Gegenfahrbahn kam, ist noch unklar. Der 53-jährige Kradfahrer starb noch an der Unfallstelle, seine 54-jährige Frau wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus geflogen. © NEWS5 / Goppelt