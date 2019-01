Tolle Ballwechsel, keine Punkte

2. TT-Bundesliga: FC Saarbrücken schickte Hilpoltstein in den Tabellenkeller - vor 27 Minuten

HILPOLTSTEIN - Es war schon etwas leichtsinnig, das Match gegen den FC Saarbrücken II zum Schicksalsspiel für die Tischtennis-Mannschaft des TV Hilpoltstein zu erklären. Punktspielsiege gegen diesen Gegner sind nämlich absolute Mangelware. Und daran änderte sich auch bei der Neuauflage dieses Duells nichts. Mit 4:6 verloren die Mittelfranken ein weiteres Mal und rutschten damit auf den drittletzten Tabellenplatz der 2. Bundesliga ab, punktgleich mit dem Vorletzten TTC Bad Hamm.

David Reitspies lieferte sich mit seinem Landsmann und Trainingspartner Tomas Polansky ein mitreissendes Duell, das er glatt gewann. © Fotos: Giurdanella



David Reitspies lieferte sich mit seinem Landsmann und Trainingspartner Tomas Polansky ein mitreissendes Duell, das er glatt gewann. Foto: Fotos: Giurdanella



Den Hilpoltsteinern schwante schon, dass das hintere Paarkreuz eine entscheidende Rolle spielen würde, als sie im Aufgebot der Gäste statt den Dänen Tobias Rasmussen den Tschechen Tomas Polansky zur Kenntnis nehmen mussten. Der war vor Jahresfrist in die Bundesliga-Mannschaft der Saarbrücken aufgerückt und sollte tatsächlich eine außergewöhnliche Rolle spielen. Zunächst einmal entzauberte er an der Seite von Patryck Zatowka das stärkste Doppel der Liga. Alex Flemming und David Reitspies hatten bisher erst eine Niederlage erlitten, diesmal wurden sie regelrecht zerlegt. Sechs Punkte war das höchste der Gefühle, das die Hilpoltsteiner, die nie mit den harten Angriffsbällen zurecht kamen, bei ihrer Drei-Satz-Niederlage zusammenbrachten.

Für TV-Kapitän Alex Flemming ging es in diesem Stil weiter. Im Einzel gegen gegen Patryk Zatowka hatte er nur im dritten Satz ein kleines Zwischenhoch, führte 8:6, rettete sich Dank eines Strafpunktes wegen einer verschobenen Platte in die Verlängerung und verlor dann doch 10:12.

Gegen Tomas Polansky hielt das Hoch im dritten Satz bis zum 11:5, das den Anschluss zum 1:2 herstellte. Doch dann war es vorbei mit der Hoffnung. Es folgte eine Abfertigung mit 11:2.

Im ersten Durchgang hatte das Aufeinandertreffen von David Reitspies und Tomas Polansky für ein sensationelles sportliches Erlebnis gesorgt. Die beiden Tschechen bereiten sich in der gleichen Trainingsgruppe vor und sollten sich eigentlich auswendig kennen. Aber ganz im Gegenteil: Polansky ließ sich immer wieder von den Aufschlägen Reitspies‘ übertölpeln und konnte den anfänglichen Rückstand in den ersten beiden Sätzen nicht mehr aufholen.

Tomas Polansky kam mit den Aufschlägen von David Reitspies überhaupt nicht zurecht und unterlag im dritten Satz nach 7:1-Führung nich 17:19.



Tomas Polansky kam mit den Aufschlägen von David Reitspies überhaupt nicht zurecht und unterlag im dritten Satz nach 7:1-Führung nich 17:19.



Im dritten Durchgang drehte sich der Wind scheinbar. Polansky schickte den Service seines Landsmannes mit knallharten Returns zurück und zog auf 7:1 davon. Das sollte aber nicht reichen. Reitspies antwortete mit gleicher Münze und ließ sich erst beim 9:8 aus seiner Sicht wieder stoppen. Der Gleichstand war beim 10:10 hergestellt. Mit einem unglaublichen Schlagabtausch gingen die beiden in die Verlängerung. Drei Satzbälle ließ Polansky ungenutzt, drei Matchbälle versemmelte Reitspies, ehe er sich in einem spektakulären Schmetterduell zum 18:17 erst die Verbeugung seines Kontrahenten abholte und dann einen Ausball zum 19:17 dankend annahm.

Mehr als einen Punkt für das vordere Paarkreuz ergab dieser Auftritt nicht. David Reitspies brachte gegen Patryk Zatowka keinen Satz durch, auch nicht den dritten, in dem er 11:10 vorne lag.

Das hintere Paarkreuz des TV verspielte einen möglichen Punktegewinn sozusagen auf den letzten Metern. Im Doppel setzten sich Dennis Dickhardt und Francisco Sanchi in einem spannenden Fünf-Satz-Match gegen Andrey Semenow und Peter Hribar durch. Nachdem die Hilpoltsteiner den schwer umkämpften vierten Durchgang 11:13 abgegeben hatten, bekamen sie im Entscheidungssatz gerade noch die Kurve, kassierten nach 10:6-Führung den Ausgleich, um dann mit 12:10 doch noch den Punkt zu machen.

Gut zu sehen war da, dass die Saarbrücker spielerisch schlagbar waren, doch in den Einzeln gab es einen Spielertausch. Für Hribar kam Florian Cnudde, und der machte dann auch den Unterschied aus. Zunächst knöpfte er Dennis Dickhardt mit einem 3:1 den Punkt ab. Als es dann im letzten Spiel des Tages gegen Francicso Sanchi um Sieg oder Unentschieden für die Gäste ging, hatte der Saarbrücker das bessere Finish. Sanchi ging in Führung und holte einen 1:2-Rückstand auf, doch beim Einstieg in den fünften Satz geriet er zu weit ins Hintertreffen. Das 2:6 holte er nur beinahe auf, Cnudde zog wieder davon und schaukelte ein 11:8 heim.

Drei Bälle trennten Hilpoltstein also vom Unentschieden. Dass sowohl Dickhardt (3:1) als auch Sanchi (3:2) Andrey Semenov schlugen, war da kein Trost.

TV Hilpoltstein – FC Saarbrücken II 4:6. Dennis Dickhardt/Francisco Sanchi - Andrey Semenov/Peter Hribar 7:11, 11:6, 11:9, 11:13, 12:10; Alexander Flemming/David Reitspies - Patryk Zatowka/Tomas Polansky 5:11, 4:11, 6:11; Alexander Flemming - Patryk Zatowka 7:11, 5:11, 10:12; David Reitspies - Tomas Polansky 11:8, 11:8, 19:17; Dennis Dickhardt - Florian Cnudde 10:12, 11:5, 11:13, 8:11; Francisco Sanchi - Andrey Semenov 11:5, 7:11, 12:10; 6:11, 11:7; Alexander Flemming - Tomas Polansky 14:16, 10:12, 11:5, 2:11; David Reitspies - Patryk Zatowka 9:11, 7:11, 11:13; Dennis Dickhardt - Andrey Semenov 11:9, 8:11, 12:10, 13:11; Francisco Sanchi - Florian Cnudde 11:6, 9:11, 11:13, 11:8.

PAUL GÖTZ