Tolle Leistungen bei Vorlesewettbewerb in Heideck

Der Vorlesewettbewerb der drei Grundschulen Hilpoltstein, Heideck und Meckenhausen fand in diesem Schuljahr an der Grund- und Mittelschule Heideck statt. Die ersten Sieger der vierten Klassen traten nun mit einem vorbereiteten Text und einem Fremdtext gegeneinander vor einer fünfköpfigen Jury an. Schulrat Alexander Schatz und die Büchereimitarbeiterinnen der drei Gemeinden Gabriele Waldmüller, Petra Kirchdorffer und Maria Hamperl sowie Ute Schmid von der Hilpoltsteiner Buchhandlung mussten einen sehr engen Wettbewerb mit tollen Leseleistungen entscheiden. Auf die ersten Plätze kamen Finja Koneberg (erster Platz) aus Hilpoltstein, Hannah Grad (zweiter Platz) aus Meckenhausen und Julia Geißendörfer (dritter Platz) aus Heideck zusammen mit Leonie Hundt (dritter Platz) aus Hilpoltstein. © Foto: GS Heideck