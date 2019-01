Top-Acts am laufenden Band

ROTH - Mit einem Super-Programm startete der Rother Carneval Verein (RCV) schwarz-weiß in die Faschingssession 2019. Garden mit schwungvollen Marschtänzen und wunderbaren Schautänzen, brillante Solotänze der Tanzmariechen und spritzige Büttenreden sorgten in der Prunksitzung in der Kulturfabrik für Stimmung.

Der neue Schautanz der RCV-Juniorengarde „Tanzende Schneiderlein“ sorgte beim Publikum der Prunksitzung in der Rother Kulturfabrik für viel Begeisterung. © Foto: Josef Sturm



Die Faschingsfreunde ließen sich auch nicht lange bitten, sangen und schunkelten mit, was das Zeug hielt, und feierten bei bester Laune das närrische Gaudium mit. Mit kräftigem Beifall und mit "RCV-Helau"-Rufen ließen sie den ganzen Abend über die Akteure hochleben. Für die richtige Musik bei den Ein- und Auszügen der Aktiven und für Schwung in der Tanzpause sorgte Musikus Reiner Sponseil, der für seinen langjährigen Einsatz mit der RCV-Ehrennadel in Silber ausgezeichnet wurde.

Die neuen RCV-Tollitäten, Prinz Bernd II. und Prinzessin Kerstin IV., hatten alle Hände voll zu tun, um mit Orden und Bussis ihren "Untertanen", Freunden und Unterstützern Dank zu sagen. Mit ihren Auftritten glänzten die Garden und Tanzmariechen des RCV, von den Kleinsten, der Krümelgarde, die mit neuen Kostümen ausgestattet wurden, über die Junioren- und Prinzengarde, bis zu den Solotänzerinnen Xenia Wagner, Lara Miederer, ebenfalls im neuen Kostüm, Pauline Heckmann und Mona Volland waren alle auf der Bühne zu erleben.

Die "80er" hat der RCV diesmal zum Motto gewählt, und nicht nur das Moderatorenteam Esther Schattner und Andy Stahl, das souverän durch das fünfstündige Programm führte, sondern auch viele aus dem Publikum präsentierten sich im Outfit dieser Zeit. Präsident Jochen Gürtler hieß die Gäste und die Abordnungen der Gesellschaften willkommen, gratulierte dem Allersberger Faschingskomitee zum 50. Geburtstag und erinnerte daran, dass die ersten Trainerinnen der Flecklashexen mit Brigitte Bretzner und Claudia Gmelch aus den Reihen des RCV kamen.

Die 18 Männer in Flickenkostümen und Holzmasken stellten ihr tänzerisches Können auch unter Beweis und wurden mit Szenenapplaus und großem Hallo gefeiert. Sagenhaft war auch die spektakuläre Show der Hollaria aus Augsburg, bei der auch das Prinzenpaar mit in Aktion war. Für die vielen Hebefiguren ihrer brillant getanzten "Saga der Musketiere" erwies sich die Decke des Saales als fast zu niedrig.

Kwakbällchen in der Bütt

Mit "dem Spieglein auf dem Dach" ließen die "Kwakbällchen" Aurelia Schattner und Emanuela Ams in der Bütt alte Zeiten aufleben, und auf Intergalaktischer Mission in Franken war Nina Chocholaty aus Markt Bibart. In den Bann zog der "letzte Schmied aus dem Spessart" Thomas Väth singend das Publikum, während Marc & The Crazy Chicken alle "in the Summer Time" entführten und die Garderobenwaggerli es vor allem auf die Männer und das Rother Geschehen abgesehen hatten.

Nicht fehlen durften im Programm die Ordensverleihungen, mit denen Senatoren und Gönnern für ihre Unterstützung gedankt wurde. Aufgenommen in den Senatorenkreis wurde Jerry Cummins, und verabschiedet wurden die langjährigen Tänzerinnen Marlene Maurer, Sarah Wimmer, Alina Hahn, Christina Hönsch und Elena Hartmann. Ein besonderes Highlight des Abends war der neue Schautanz der Juniorengarde, die als tanzende Schneiderlein über die Bühne wirbelten und das Publikum verzauberten. Dem in nichts nach stand der ebenfalls neue Schautanz der X-dream-Formation. Die tanzenden Elferräte traten mit Blick auf Prinz Bernd, den Feuerwehrhäuptling Roths, als Wasser spitzender Löschtrupp und brennendes Feuer in Aktion. Für den krönenden Abschluss des bestens gelungenen Abends zeigte die Prinzengarde in ihrem Schautanz noch eindrucksvoll auf, dass "Die Erde lebt", ehe nach einer Polonaise durch den Saal mit allen Akteuren kräftig weiter gefeiert wurde bei der AfterShowParty.

JOSEF STURM