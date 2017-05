Traditionelles Liedgut und Musik von Pippi Langstrumpf

HILPOLTSTEIN - Vier Formationen boten "Songs hinter der Burg", wie das Motto der Sommerserenade des Gesangvereins Hilpoltstein lautete.

„Songs hinter der Burg“ boten der Gesangverein Hilpoltstein und seine Gäste. Von den Besuchern gab es für die Darbietungen viel Applaus. © Foto: Unterburger



Wer einen schattigen Platz an dieser idyllischen Stätte fand, der konnte sich glücklich schätzen, denn die Sonne brannte unbarmherzig auf die zahlreichen Zuhörerinnen und Zuhörer nieder. Sämtliche musikalischen Akteure – der Gesangverein Hilpoltstein, der Grundschulchor, die Flötengruppe der Grundschule und das "Duo November" – verzauberten das Publikum, das nicht mit reichem Applaus geizte.

Schon eine Stunde vor dem Open-Air-Konzert hatten die Besucher reichlich Gelegenheit, sich bei Kaffee und Kuchen sowie pikanten Snacks und Getränken zu stärken. Evi Brandl, Vorsitzende des Gesangvereins, führte als gut gelaunte Moderatorin durch das Programm.

Spaß beim Singen

Unter der bewährten Leitung von Vladimir Kowalenko präsentierte der Gesangverein internationale Hits mit deutschen Texten, aber auch bekannte Songs von Singersongwritern, deutschen Liedermachern und traditionelles Liedgut aus Irland. Vladimir Kowalenko hatte Verstärkung durch Sängerinnen und Sänger der Liedertafel Schwabach-Forsthof mitgebracht, deren Dirigent er ebenfalls ist.

Mit einem wunderbaren Vortrag zeigte der Gesangverein Hilpoltstein sein großartiges Können. Den Sängerinnen und Sängern machte es sichtlich Spaß, vor so einem großen Publikum zu singen. Im ersten Block präsentierte der Gesangverein die Songs "Ding a Dong" (Siegerlied beim Eurovision Song Contest 1975 in Stockholm), "Halleluja, sing ein Lied" (Siegertitel von 1979 in Israel), "Blowin‘in the Wind" (Die Antwort kennt ganz allein der Wind) von Bob Dylan und das Lied "Über den Wolken" von Reinhard Mey. Für die ausdrucksvollen Darbietungen gab es herzlichen Applaus. Riesenbeifall gab es auch für den Grundschulchor unter der Leitung von Petra Lehner-Völkl. Die Kinder sangen "Wir sind der Grundschulchor von nebenan" nach der Melodie "Aux Champs Elysees" von Joe Dassin sowie die Lieder "Hip hip hurra, unsere Schule ist wunderbar" und "Hey Baby" von DJ Ötzi. Und auch die Flötengruppe der Grundschule unter der Leitung von Elisabeth Viehmann entzückte die Zuhörer mit den Stücken "Pippi Langstrumpf" und "Pumuckl".

Besinnlicher wurde es, als das "Duo November" mit vier Liedern auftrat. Hinter dem Band-Namen verstecken sich die beiden Gitarristen und Sänger Alwin Hanni und Hanni Rödig, die schon seit rund zehn Jahren zusammenspielen und unter anderem auch schon im Kreuzwirtskeller aufgetreten sind. Die beiden präsentierten die Songs "Streets of London" von Ralph McTell, "Leaving On a Jet Plane" von John Denver, "Salley Gardens" (Traditional) und die irische Volksweise "Whiskey in The Jar", die von Bands wie "Thin Lizzy", "Metallica" oder "Smokey" erfolgreich gecovert wurde.

Im zweiten Block überzeugte noch einmal der Gesangverein Hilpoltstein. Zum einen mit dem weltweit am meisten gecoverten Titel "Halleluja" des noch nicht allzu lang verstorbenen Leonard Cohen, von dem es 120 verschiedene Versionen gibt und den Leonard Cohen dem König David gewidmet hat.

Zum anderen mit dem beeindruckenden Song "Seite an Seite" der österreichischen Sängerin Christina Stürmer, die im Jahre 2003 entdeckt wurde: "Und wir gehen den Weg von hier Seite an Seite, ein Leben lang, für immer."

Erfundene Sprache

Hervorragend interpretierte der Gesangverein das mehrstimmige "Adiemus/Songs of Sanctuary" des walisischen Komponisten Karl Jenkins. Ein Musikprojekt mit einer erfundenen Sprache, sprich mit erdachten Silben und Wörtern, womit die Sprache bedeutungslos wird und allein die Musik im Vordergrund steht. Vielfach wird dieser berauschende Song als "keltische Musik" oder "New Age" bezeichnet. Unterstützt wurde der Gesangverein Hilpoltstein durch das Percussion-Ensemble der Musikschule Hilpoltstein.

Den Abschluss bildeten die Songs "Tage wie diese" der "Toten Hosen" und "Wia die Zeit vergeht" von Hubert von Goisern.

Ja, wie die Zeit vergeht. . . Ein gemütlicher Ausklang in historischer Umgebung bot Gelegenheit zum Gespräch mit den Mitwirkenden. Am Ende trugen die Zuhörerinnen und Zuhörer das beglückende Gefühl mit nach Hause, eine wunderbare Sommerserenade erlebt zu haben.

ROBERT UNTERBURGER