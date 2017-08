Trendsport am Rothsee: Yoga auf dem Stand Up Paddelbrett

HILPOLTSTEIN - Die Stand Up Paddler, die aufrecht auf einem Board stehend mit nur einem Paddel über das Wasser gleiten, sind schon seit mehreren Sommern ein vertrautes Bild am Rothsee. In Zusammenarbeit mit der Segelschule Rothsee bietet Yogalehrerin und Stand Up Paddel-Coach Claudia eine ungewohnte Kombination bekannter Elemente an: Yoga auf dem Stand Up Paddel Board. Ja, auf dem Wasser.

Eine ungewohnte Kombination bekannter Elemente: Yoga auf dem Stand Up Paddle Board. "Das ist eine super Sportart für die ganze Familie", sagt Trainerin Claudia. © Lisa Hübner



Was sich zunächst wie eine unmögliche Vermischung von bereits jeweils für sich herausfordernden Sportarten anhört, ist überraschend leicht und stimmig. Diese Erfahrung machten jedenfalls die elf Teilnehmer zwischen acht und 64 Jahren des Testlaufs. Yoga-Erfahrung hatten nur zwei von ihnen, auf dem Paddelbrett waren auch längst nicht alle gewesen.

Aber Kursleiterin Claudia machte den Frauen Mut: "Das ist wie Nordic Walking auf dem Wasser. Die Paddel-Technik ist relativ schnell zu lernen, dafür muss man nicht monatelang üben. Und dann ist es ein vollwertiges Ganzkörper-Workout." Das Ziel der Stunde legte sie auch gleich fest: "Es soll Spaß machen, Ihr sollt mit dem Gefühl von Hurra, gerne wieder an Land zurückkommen."

Die skeptischen Blicke und detaillierten Nachfragen der Teilnehmer bei den Technikübungen an Land ließen Unsicherheit und Selbstzweifel mehr als ahnen. Aber Claudia, die im Brotberuf als Coach und Trainerin bei einer großen Bank arbeitet, behielt Recht: Nach wenigen Minuten standen alle sicher auf den Brettern und paddelten rasch auf den See hinaus.

Schon nach wenigen Minuten standen die Teilnehmer des ersten Kurses auf ihren Brettern und ließen den Alltag hinter sich. © Foto: Lisa Hübner



Vom Wasser aus, entfernt von Musik aus schlechten Lautsprechern, Kleinfamilienpicknicks und spielenden Kindern, verändert sich der See. Plötzlich ist da überall Stille, weiter Himmel und nur das leise Glucksen des Wassers, über das man mit dem Board fast ohne Anstrengung gleitet. In der Seemitte werden die Bretter an der Spitze mit einem Seil zusammengebunden, der so entstandene treibende Stern wird zum Freiluft-Yoga-Studio. Und auch das funktioniert.

Ohne Vorkenntnisse und mit höchst unterschiedlichen persönlichen Fitness-Voraussetzungen bewältigen alle Teilnehmer die Übungen ohne Kontakt mit den Rothseefluten.

"Fitness und Entspannung, ein ganzheitliches Bewegungskonzept", hat Trainerin Claudia angekündigt. Tatsächlich ist es auf dem Wasser, kurz vor Sonnenuntergang leicht, den Alltag hinter sich zu lassen und sich auf den Augenblick und die Ruhe zu konzentrieren.

Zurück an Land paddeln die Teilnehmer schweigend und deutlich gelassener als auf dem Hinweg. Selbst die Kinder, die bei den ersten Paddelübungen noch lautstark und voller Übermut ihre Begeisterung kundgetan haben, sind durch die Yoga-Übungen ruhig geworden und paddeln entspannt mit zurück. "Das Stand Up Paddel-Yoga, das ich entwickelt habe, ist eine super Sportart für die ganze Familie".

Die Kursgebühren für die erste Trainingseinheit am Rothsee gingen als Spende an die Jugendarbeit der Wasserwacht. Künftige Kurse finden Montag und Mittwoch jeweils um 18 bis 20 Uhr statt. In der ersten halben Stunde wird SUP-Technik gefestigt, danach beginnt das SUP-Yoga. Die gesamte Einheit kostet 25 Euro.

Anmeldung per SMS oder Whatsapp (bitte Name und Telefonnummer angeben) bei Claudia (01 76) 55 64 43 23.

LISA HÜBNER