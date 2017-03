Trennung als Impuls

Tomas Di Stasio ist nicht mehr Trainer der TSG - vor 1 Stunde

ROTH - Das 0:1 im Jura-Derby gegen den TSV Weißenburg und der Absturz auf einen Abstiegsplatz der Bezirksliga 2 waren die letzten Nackenschläge, die Trainer Tomas Di Stasio im Dienste der TSG 08 Roth quittierte. Am Montag ging es dem Vernehmen nach nur noch darum, wer schneller am Telefonhörer war. Es war Abteilungsleiter Mathias Hofmann, der zum Trennungsgespräch anklingelte.

Di Stasios Job an der Seitenlinie ist vorzeitig beendet. © Foto: Giurdanella



Am Montag traf man sich, um eine gemeinsame Erklärung zu verfassen, denn das persönlich gute Verhältnis sollte schon unterstrichen werden, die branchenübliche Floskel "im gegenseitigen Einvernehmen" wurde vermieden: "Die Fußballer der TSG 08 Roth hoffen auf einen Neustart in der laufenden Saison. Nach den sportlichen Rückschlägen in den vergangenen Wochen – in der Bezirksliga ist die erste Mannschaft im Jahr 2017 noch sieglos und in akuter Abstiegsgefahr – haben sich die Verantwortlichen der Fußballabteilung und Cheftrainer Tomas di Stasio dazu entschlossen, die Zusammenarbeit mit sofortiger Wirkung zu beenden." "Wir hoffen, der Mannschaft durch diesen Schritt einen neuen Impuls geben zu können, um den Klassenerhalt zu schaffen", sagt TSG-Abteilungsleiter Mathias Hofmann.

Neben di Stasio, der seit der Winterpause der Saison 2015/16 bei der TSG 08 tätig war und die Mannschaft in jener Spielzeit zum Klassenverbleib geführt hat, werden auch Co-Trainer Chris Biechele und Gunnar Pratsch, seit Sommer 2016 Trainer der zweiten Mannschaft in der Kreisklasse, fortan nicht mehr im Leoni Sportpark tätig sein. Die Abteilungsleitung bedankt sich ausdrücklich bei Di Stasio, Biechele und Pratsch für die geleistete Arbeit und wünscht für die Zukunft alles Gute. Bei Pratsch hatte sich die Tätigkeit dadurch erübrigt, dass der Trainingsbesuch unter der Woche wegen der zahlreich auswärts arbeitenden oder studierenden Spieler äußerst mau war.

Vorerst werden Co-Trainer Milo Hermer und Torwarttrainer Stefan Zottmann die Betreuung der Mannschaft übernehmen, die Suche nach einer Nachfolge läuft. Die TSG hofft, diese bis zum anspruchsvollen Heimspieldoppelpack am kommenden Samstag geregelt zu haben. In der Kreisklasse Nord erwartet die Reserve Spitzenreiter Veitsaurach, in der Bezirksliga tritt die erste Mannschaft gegen Tabellenführer Aufkirchen an.

Ex-Trainer Oliver Wellert, der im Herbst eine Trennung vom TSV Weißenburg erlebte und seit Anfang Januar bei der TSG als sportlicher Leiter tätig ist, beschränkt sich bei Besetzung des vakanten Postens auf das Suchen. Dass sein Name fällt, ist naheliegend, aber er hat schon abgewunken.

