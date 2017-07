Triathlon-Hochzeit beim Challenge Roth

ROTH/KOBLENZ - Es gibt viele Möglichkeiten, wie und wo man sich das Ja-Wort gibt. Klassisch in der Kirche beispielsweise. Oder ganz Amerikanisch in Las Vegas. Mit großer Hochzeitsgesellschaft; alternativ: im kleinen, familiären Kreis. Oder aber man heiratet so, wie Christine Herchet und Guido Hoffstadt. Nach Triathlon-Art. Gestern gaben sich die beiden Koblenzer im Rother Rathaus das Ja-Wort. Morgen gehen die zwei als Ehepaar Hoffstadt an den Start über die Challenge-Langdistanz. Jeder für sich und doch nicht alleine.

Es grüßen als Neu-Ehepaar: Guido Hoffstat und Frau Christine, die bis gestern noch Herchet mit Nachnamen hieß. Morgen stehen beide an der Startlinie des Challenge. © Foto: Claudia Weinig



Es ist die Geschichte von zwei Sportbegeisterten, die vielleicht so oder so ähnlich vielen Ausdauerathleten bekannt vorkommen dürfte. Nämlich über Sport, wie er trennt. Weil er gemeinsame Zeit "stiehlt". Oder über Sport, der verbindet. Weil er die gemeinsam geteilte Leidenschaft ist.

Genau diese Reihenfolge ist Teil der Biografie des 48-jährigen Key Account Managers und der zwei Jahre jüngeren IT-Projektleiterin. Beide waren sie über viele Jahre hinweg liiert mit Partnern, die "mit Sport echt nichts am Hut hatten", erzählt Guido Hoffstadt.

Er aber radelte bereits Mitte der 1990er Jahre bei der "Trans-Alp", einem Mountainbike-Rennen über die Alpen, mit; kam übers Radfahren Anfang 2000 zum Triathlon, war 2004 in Roth als Staffelschwimmer am Start, finishte 2014 in Frankfurt über die komplette Langdistanz und träumt seitdem, das selbe auch in Roth zu schaffen.

Währenddessen trennte er sich Anfang vergangenen Jahres von seiner Partnerin. "Nach 20 Jahren. Ich dachte immer, mein Sport sei mein Parallelleben. Bis ich merkte, dass das eigentlich mein Hauptleben war. Darum die Trennung," blickt er zurück.

Bei Christine Herchet lief es ähnlich. Sie war schon längere Zeit Single als sie sich rund drei Wochen vor dem Challenge Roth 2016 in einem Partnerschafts-Online-Portal anmeldete.

"Ich wollte eigentlich in erster Linie jemanden finden, mit dem ich auch mal gemeinsam sporteln kann, statt immer nur alleine", begründet die 46-Jährige, die durch ihren Beruf viel unterwegs ist, ihre Motivation, es mal mit einer Online-Kontaktanzeige zu versuchen. Das war, als sie sich gerade intensiv auf ihren ersten Langdistanz-Triathlon vorbereitete; nämlich auf den Challenge Roth.

Also gab sie in ihrem Profilwunsch "Radfahren und Skifahren" als "unbedingtes Muss" ein. Zufällig meldete sich Guido Hoffstadt just zu dieser Zeit auf genau dem selben Portal an.

Radfahren und Skifahren als Partnerwunsch – das kam ihm gerade Recht. Er antwortete "und mein erstes Online-Date blieb zugleich mein letztes", gibt er schmunzelnd einen Ausblick auf das, was danach kam.

Erst wurde die halbe Nacht gechattet, tags darauf folgte der erste gemeinsame Kaffee und wieder einen Tag später die erste gemeinsame Radrunde. "Es passte einfach alles. Von Anfang an."

Drei Wochen später begleitete Guido Hoffstadt "Chrissie" beim Challenge Roth durch das ganze Rennen. Bis ins Ziel nach 14:40 Stunden.

"Die Zeit war mir egal. Ich wollte das Rennen einfach nur möglichst gut schaffen." Ihr Plan ging auf. "Das Rennen war eine unglaubliche Erfahrung", lässt Christine Herchet ihre Langdistanz-Premiere Revue passieren. Die "einmalige Rother Atmosphäre, diese spürbare Begeisterung überall, die vielen Menschen an er Strecke", waren das Eine, was ihr Bestens in Erinnerung blieb. Das Andere war die Begleitung und Betreuung an ihrer Seite mit Namen Guido. Dabei kannten sie sich ja erst drei Wochen….

Und dann gelang es beiden auch noch, am Montag bei der Siegerehrung 2016 je einen Einzel-Startplatz für 2017 zu ergattern. Der nächste Glücksmoment. Da waren die beiden bereits ein Paar – und blieben es.

"Zu kitschig"

"Ich glaube, Christine hat irgendwann damit gerechnet, dass ich ihr in diesem Jahr im Stadion einen Heiratsantrag mache", sagt Guido Hoffstadt. Nichts Ungewöhnliches. Beim Team Challenge gibt es mittlerweile regelrechte "Heirats-Antrags-Listen mit entsprechenden Musikwünschen". Hoffstadt: "Das war mir aber doch zu kitschig."

Also überraschte er "seine" Christine einfach im Februar 2017 an einem netten Abend zu zweit mit der "Willst-Du-mich-heiraten-Frage". Inklusive "Kniefall und Champagner", gibt der 48-Jährige gerne zu. Sie sagte ohne zu zögern "ja".

Vor Recht und Gesetz sollte es aber dann doch in Roth sein. Begründet aus ihrer Leidenschaft für den Triathlon. Darin waren sich die zwei schnell einig – umso mehr, nachdem der 7.7.17 auch noch ein "schönes Hochzeitsdatum" ist. Und "rein zufällig" auch noch just passend vor ihrer beider Traum, dem gleichzeitigen Start (samt Finish!) beim Challenge Roth, liegt.

Ihre Marschroute für den Wettkampf steht: "Wir wollen als Ehepaar glücklich und gesund ins Ziel kommen." Das mit dem "Ehepaar Hoffstadt " ist seit gestern Tatsache. Und das Andere wird sich morgen zeigen...

