Triathlon Trebgast: La Carrera Tri Team kann mithalten

Zweiter Wettkampf in der Regionalliga — Team Arndt wurde Dritter

ROTH/HILPOLTSTEIN - Beim zweiten Rennen in der Regionalliga, der höchsten Triathlonliga Bayerns, in Trebgast konnte das Team Arndt mit einem dritten Platz den zweiten Tabellenplatz in der Regionalliga verteidigen. Das La Carrera Tri Team wurde Fünfter und die Herren der TSG 08 Roth Siebter. Pech hatten die Mädels des La Carrera Tri Teams.

Das La Carrera Tri Team Rothsee kehrte mit einem lachenden und einem weinenden Auge aus Trebgast zurück. Die Herren erreichten Platz fünf. Das Mädels-Team hingegen musste auf zwei Kolleginnen verzichten und wurden Zehnter. © F.: privat



Dieses Mal mussten die Athleten 750 Meter im Trebgaster Badesee schwimmen, zwei Radrunden zu je 9,5 Kilometer mit Windschattenfreigabe bewältigen und drei Runden um den Badesee (insgesamt 4,4 Kilometer) laufen. Für das Team Arndt standen diesmal Felix Weiß, Yannick Heinlein, Tobias Matulla, Lasse Ibert und Bernd Hagen an der Startlinie. So waren bis auf Yannick Heinlein gleich vier Challenge Roth-Starter vertreten.

Felix Weiß konnte sich an die fünfköpfige Spitzengruppe heften und erreichte als Fünfter das Ufer. Vor allem Lasse Ibert glänzte wieder mit der besten Radzeit des Tages.

Felix Weiß auf dem Podest

Auf den abschließenden drei Laufrunden entbrannte ein Kampf um den Gesamtsieg und damit um die Wertung zum Bayerischen Meister. Felix Weiß musste die zwei extrem starken Läufer ziehen lassen und erreichte den dritten Gesamtrang. Damit legte er den Grundstein für ein sehr gutes Mannschaftsergebnis. Mit einer tollen Laufleistung schob sich Tobias Matulla auf den 12. Gesamtrang und konnte sich so gerade vor Lasse Ibert retten, der sich noch auf den 13. Platz vorschob. Für Yannick Heinlein dagegen wurde der abschließende Lauf zur Qual. Seine Beine wollten nicht so wie sein Kopf und so musste er einige Plätze sausen lassen. Als Gesamt-22. und somit noch im ersten Drittel rettete er sich gerade noch so vor dem entfesselt laufenden Bernd Hagen, der mit der zehntschnellsten Laufzeit des Tages Runde um Runde Athleten einholte und sich vom 59. Platz nach dem Schwimmen auf den 23. Platz vorschob.

Mit dieser tollen Mannschaftsleistung schaffte das Team Arndt erneut den Sprung aufs Podest und sicherte sich den dritten Platz. Das starke Team aus Grassau bleibt somit unangefochten auf Platz eins, gefolgt vom Team Arndt aus Roth auf Platz zwei. Das junge Team aus Amberg liegt nun auf dem dritten Tabellenplatz.

Dicht hinter dem Team Arndt erreichten die Herren des La Carrera Tri Teams Rothsee den fünften Platz. Es handelte sich wohl um das jüngste La Carrera-Ligateam aller Zeiten, bei dem Mirco Helmreich mit knapp 28 Jahren der Senior des Teams war. Die vier jüngeren La Carreras verließen dann knapp hintereinander in der Reihenfolge Tim Frisch, Marius Schuhmann, Patrick Kilian und Adrian Lober das Wasser. Helmreich, der keinen guten Tag erwischte, folgte mit mehr als einer Minute Rückstand. Leider verpasste Adrian Lober aufgrund eines langsamen Wechsels – er vergaß kurzzeitig seine Startnummer in der Wechselzone – die Radgruppe seiner Mannschaftskameraden und verlor dadurch wertvolle Zeit.

Dank guter Laufleistungen bei inzwischen brütender Hitze erreichten die Herren die Plätze 15 (Kilian), 17 (Schuhmann), 18 (Frisch), 30 (Lober) und 48 (Helmreich), wodurch in der Teamwertung der ausgezeichnete fünfte Platz zu bejubeln war. In der Liga liegen die Herren damit auf dem vierten Platz.

Pech hatten die Damen des La Carrera Tri Teams. Da Jelena Rölz und Melanie Dietl jeweils aus gesundheitlichen Gründen kurzfristig absagen mussten, konnten die beiden Team-Chefs Matthias Schneck und Ingo Macher lediglich drei Athletinnen an den Start schicken. In der Reihenfolge Julia Ramsauer, Theresa Wild und Liga-Debütantin Enrica Schneck erreichten die La Carrera-Mädels den Schwimmausstieg, wobei diese interne Reihenfolge auch bis zur Mitte der Laufstrecke Bestand hatte, wo Theresa Wild dank ihrer Laufstärke nach vorne laufen konnte.

Als Resultat erreichten die drei La Carrera-Damen die Plätze 20 (Wild), 23 (Ramsauer) und 41 (Schneck), was in der Gesamtwertung den zehnten Platz (von elf Teams) bedeutete. In der Liga liegen die Damen nun auf Platz neun.

Für die TSG 08 Roth gingen Johannes Loos, Alex Borowski, Simon Luff, Peter Luff und Altmeister Marcus Schattner an den Start. Marcus Schattner war am Anfang beim Schwimmen etwas eingekeilt, konnte allerdings auf der zweiten Hälfte wieder Plätze gut machen, sodass er beim Radfahren auf die zweite Radgruppe aufschließen konnte. Auf dem flachen Laufkurs ließ "Mr. Rothsee" nichts mehr anbrennen und sicherte sich den 16. Platz in der Gesamtwertung.

Den ersten Ligawettkampf in diesem Jahr absolvierte Johannes Loos, der mit den Bedingungen sehr gut zurecht kam und den 32. Platz in der Gesamtwertung belegte. Simon Luff konnte durch das "Geprügel" beim Schwimmen seine gewohnte Schwimmstärke nicht ausspielen, erreichte dennoch Gesamtplatz 39. Peter Luff machte seinen ersten Ligawettkampf überhaupt und wurde Gesamt-45. Ebenfalls seinen ersten Ligawettkampf bestritt Alex Borowski. In der Liga bedeutetet dies in der Teamwertung den siebten Platz.

fl/mt/imc