Trotz Regen: Sommer Party in Hilpoltstein

Bei kühlen Temperaturen ließen sich die Besucher der Sommer-End-Party nur zu gerne musikalisch einheizen - vor 1 Stunde

HILPOLTSTEIN - Die Hilpoltsteiner Sommer-End-Party, immer ein Garant für eine Innenstadt voll mit jungen Menschen, wurde heuer knapp einen Monat vorverlegt. Eine lauschige Sommernacht hatten sich die Veranstalter gewünscht und nicht eine regelrechte "Early-Autum-Party" wie im vergangenen Jahr. Doch Pustekuchen: Trotz des früheren Zeitpunkts hatte man auch diesmal kein Glück mit dem Wetter. Voll war es dennoch auf dem Marktplatz.

Auch bei kühlen Temperaturen kann‘s bei einer Sommer Party heiß hergehen. Fabian Büttner, alias „DJ PornB“, heizte seinem Hilpoltsteiner Publikum am Mischpult ordentlich ein. Warm wird‘s einem dann ja locker beim Tanzen. © Foto: Tobias Tschapka



Auch bei kühlen Temperaturen kann‘s bei einer Sommer Party heiß hergehen. Fabian Büttner, alias „DJ PornB“, heizte seinem Hilpoltsteiner Publikum am Mischpult ordentlich ein. Warm wird‘s einem dann ja locker beim Tanzen. Foto: Foto: Tobias Tschapka



Wieder hatte sich ein hartnäckiger Nieselregenteppich über der Altstadt ausgebreitet. Dort stand die große Bühne, auf der einmal mehr Fabian Büttner, alias "DJ PornB", einen verdammt guten Job machte und den zahlreichen Besuchern ordentlich einheizte.

Am Anfang zwar spärlich, doch dann immer zahlreicher zog es Besucher in den Ortskern der Burgstadt, in dem die Bässe wummerten, die Laser flackerten und flüchtige Illuminationen über die Häuserfassaden tanzten. Erstmals wurde die Bühne links und rechts von großen Palmen gesäumt, die die Erinnerungen an diesen unglaublich heißen Sommer wachhielten. Premiere feierte auf dem Marktplatz auch ein Food-Truck mit diversen Leckereien.

Die Nebelschwaden in dieser Nacht schickte – immerhin – nicht der offenbar gerade angebrochene Herbst, sondern sie wurden von der Bühnentechnik erzeugt, die die Tänzer aus der ersten Reihe regelmäßig im weißen Nichts verschwinden ließ. Am Anfang waren darunter auch noch zahlreiche Kinder, die dann aber immer spärlicher wurden – das junge Gemüse musste irgendwann ins Bett.

Im Gegensatz zu dem etwas älteren Publikum, denn im weiteren Verlauf des Abends wurde der Regen zwar immer stärker (da nutzte auch der Sommerhits "Bella ciao" nichts), aber trotzdem wollte so schnell niemand nach Hause gehen.

tts