Trump: Firmen aus dem Landkreis Roth warten ab

ROTH/HILPOLTSTEIN - Er ist gerade mal zwei Wochen im Amt und hat schon mit einigen Sachen ernst gemacht, die er in seinem Wahlversprechen angekündigt hatte. Er forciert den Bau der Mauer zu Mexiko, hat Teile der von Barack Obama eingeführten Gesundheitsreform Obamacare aufgehoben und das Einreiseverbot für Bürger aus sieben mehrheitlich muslimischen Ländern erlassen. Ein Paukenschlag folgt dem nächsten. Und was wäre, wenn Trump ernst macht mit der Einführung von Einfuhrzöllen, um so vermeintlich die Wirtschaft in den USA zu stärken?

Kritisch, aber dennoch vergleichsweise gelassen sehen heimische Unternehmen die Wirtschaftspolitik von US-Präsident Donald Trump. Foto: rtr/Barria



„Für uns ist das alles nicht ganz so schlimm, weil wir ein kleines Werk mit 18 Mitarbeitern bei Boston haben“, sagt Daniela von Schlenk, von der Schlenk AG in Barnsdorf. Trump will ja das eigene Land stärken und so sei dieses Werk nicht in Gefahr – im Gegenteil. Die Schlenk AG exportiert aber auch Produkte nach USA, der Anteil beläuft sich auf zirka zehn Prozent. „Für uns sind Europa und Asien wichtiger“, so von Schlenk. Trotzdem: „Wir sind verhalten optimistisch. Wir müssen dem Ganzen mit Augenmaß begegnen und erst mal abwarten. Für Überreaktionen ist es zu früh.“ Aber es sei schon dramatisch und bedenklich, wie schnell Trump seine Ankündigungen umsetzen will. „Es ist unfassbar, was im 21. Jahrhundert möglich ist.“

Bei der Hilpoltsteiner Firma Horst Kegler GmbH bleibt man noch gelassen. Das liegt hauptsächlich daran, dass der Hersteller von Teilen vor allem für die Luftfahrtindustrie keine Kunden in den USA hat. Hauptkunde mit einem Anteil bis zu 40 Prozent sei der europäische Flugzeughersteller Airbus, erklärt Mitinhaber Thomas Triltsch. „Wir sind in der glücklichen Lage, dass wir momentan nicht direkt betroffen sind.“ Aber für die Exportnation Deutschland sei es schon ein bedenklicher Schritt, wenn Trump die Importzölle anheben sollte. Man könne noch gar nicht absehen, welche Konsequenzen das haben wird.

„Die Arbeitslosigkeit in Deutschland würde wieder stark nach oben gehen. Wenn die Leute ihren Job verlieren, fahren sie weniger in den Urlaub, dann würden weniger Flugzeuge benötigt“, malt er ein für Deutschland und speziell sein Unternehmen bedenkliches Szenario. Triltsch ist jedoch nicht überzeugt, dass der US-Präsident den Hebel einfach so umlegen kann. Die rein amerikanischen Hersteller könnten den Bedarf im eigenen Land gar nicht abdecken. Die Produkte aus dem Ausland würden verteuert werden, was wiederum zu einem Konsumverzicht in den USA führen würde. „Trump schwächt durch solche Maßnahmen die Freiheit seines eigenen Volkes“, meint Thomas Triltsch.

Aufträge in Mexiko

Ähnlich sieht es auch Holger Thoma von der Firma MKV in Allersberg, einem Hersteller von Anlagen zur Oberflächenbeschichtung von beispielsweise Zierleisten am Auto.

Seine Firma arbeitet projektbezogen und hat noch keine Kunden in den USA, wobei Thoma starkes Interesse am US-amerikanischen Markt hätte. Momentan baut MKV Anlagen für Mexiko, der Anteil beläuft sich auf zirka 15 bis 20 Prozent. Donald Trump hat bereits angedroht, das nordamerikanische Handelsabkommen Nafta mit Mexiko und Kanada zu kündigen. „Das würde uns auch betreffen“, meint Thoma. „Aber wir machen uns noch keine Gedanken. Wir warten ab. Ich bin der Meinung, Trump kann das nicht alles vom Schreibtisch aus entscheiden.“ Außerdem hänge die amerikanische Autoindustrie von den mexikanischen Zulieferern ab.

Vor einiger Zeit war die Firma MKV stark in Russland vertreten. Das ist dann aufgrund der Sanktionen weggefallen. Auch damit kam der Allersberger Anlagenbauer klar und hat sich neue Märkte erschlossen.

USA sind eher Nebensache

Die Firma Frankonia aus Heideck, die in erster Linie Absorberhallen für Prüflabore herstellt, hatte 2016 einen Exportanteil von zirka zehn Prozent nach USA. Das war aber eher die Ausnahme, so Daniel Feyerlein. „Strategisch bleiben die USA eher Nebensache. So haben wir auch kein Risiko. Ich gehe nicht davon aus, dass Trump mit seinen Plänen durchkommt.“ Das würde die nationale Wirtschaft einschränken, denn die Amerikaner könnten auch nicht alles, ist sich Feyerlein sicher.

Der Heidecker sieht der Situation relativ gelassen ins Auge nach dem Motto: Wenn eine Tür zugeht, geht eine andere auf. Er denkt dabei beispielsweise an die Vereinigten Arabischen Emirate.

Bislang seien viele Leute für gewisse Operationen in die USA gegangen. Da diese dort nun nicht mehr so gern gesehen seien, blieben sie im eigenen Land und beleben dort das Geschäft. Außerdem ist Feyerlein der Meinung, dass es besser wäre, den Dialog mit der US-Regierung zu suchen und andere Sichtweisen zu wählen als Worst-Case-Szenarien auszumalen.

ELKE BODENDÖRFER

