TSG Roth dominiert erneut die Stadtmeisterschaft

Nachwuchskicker holen vier von fünf Titeln — F1-Junioren des TV Eckersmühlen gewinnen fünften Pokal - vor 1 Stunde

ROTH - Die F 1-Junioren des TV Eckersmühlen haben bei der Rother Stadtmeisterschaft die Siegesphalanx der TSG durchbrochen: Sie gewannen das entscheidende Rückspiel gegen die Rother Fußballer 5:0 — die TSG holte in allen anderen Altersklassen die Titel.

Die F1-Junioren des TV Eckersmühlen (gestreifte Trikots, hier gegen Pfaffenhofen) sicherten sich mit einem 5:0 gegen die TSG Roth I einen der Pokale (linkes Bild). Foto: Salvatore Giurdanella



Roths Bürgermeister Ralph Edelhäußer eröffnete die zweitägige Stadtmeisterschaft in der Halle der Anton-Seitz-Schule, die heuer der TSV Rothaurach ausgerichtet hatte. Die F 1-Junioren machten den Auftakt, angefeuert von den lautstarken Zuschauern, die jedes Tor feierten.

Die TSG legte ein 5:0 gegen den SV Pfaffenhofen und ein Unentschieden gegen die SpVgg Roth vor und besiegte auch Eckersmühlen 0:1. Im Rückspiel siegten die TV-Kicker jedoch 5:0 und gewannen alle weiteren Spiele — damit schnappten sie sich den Pokal vor der TSG, hinter der sich die SpVgg Roth und der SV Pfaffenhofen platzierten.

Spannendes Rennen um Platz 2

Hier spielen die D-Junioren der JFG Rothsee Süd gegen ein Team der SpVgg Roth — die JFG erreichte den fünften Platz, die JFG Heidenberg mischte im Rennen um den Titel mit. Foto: Salvatore Giurdanella



Im F 2-Turnier starteten zwei Mannschaften der TSG, die sich auf den ersten beiden Rängen platzierten. Die erste Mannschaft siegte mit fünf Siegen und einem Unentschieden deutlich, spannender war das Rennen um den zweiten Platz. Die TSG (wegen des mit den F 1-Junioren zusammengefassten Turniers als III bezeichnet) und der TV Eckersmühlen waren punktgleich und hatten im Hin- und Rückspiel jeweils 1:1 gespielt. Das Torverhältnis, das die TSG III mit einem 4:0 über die SpVgg aufgebessert hatte, entschied für das Ostring-Team.

Die E-Junioren der TSG Roth und der SpVgg Roth (blau) spielen gegeneinander, die TSG blieb siegreich. Foto: Salvatore Giurdanella



Im E-Turnier standen sich fünf Mannschaften gegenüber. Auch hier konnte sich die TSG durchsetzen. Allerdings mussten sie sich mit einem Unentschieden (0:0) gegen den TSV Rothaurach begnügen. Ein Torverhältnis von 11:0 spricht allerdings für sich. Platz zwei ging auch hier an die zweite Mannschaft der TSG, vor dem TV Eckersmühlen, dem TSV Rothaurach auf Platz vier und der Spielvereinigung auf dem fünften Rang.

76 Tore geschossen

Am zweiten Turniertag überragten die D-Junioren der TSG spielerisch. Mit fünf Siegen und einer Tordifferenz von 29:3 Toren wurden sie verdient Stadtmeister. Auf Platz zwei folgte die JFG Heidenberg, die lediglich das Spiel gegen den späteren Turniersieger verlor und die zweite Garnitur der TSG mit zwei Siegen auf den dritten Platz verwies. Platz vier ging an die SpVgg Roth I, Platz fünf an die JFG Rothsee Süd und der sechste Platz an die SpVgg II. Die D-Junioren erzielten dabei zusammen 76 Tore.

Der TSV Rothaurach hatte die diesjährige Stadtmeisterschaft ausgerichtet. Die G-Junioren (in Grün, hier gegen Eckersmühlen) sicherten sich den dritten Platz. Foto: Salvatore Giurdanella



Traditionell schlossen die G-Junioren die Stadtmeisterschaft ab. Auch hier setzte sich die TSG I durch — allerdings nur knapp gegen den Nachwuchs des TV Eckersmühlen. Diese hatten zwar das direkte Aufeinandertreffen verloren, nach einem Unentschieden der Rother gegen den SV Pfaffenhofen war der Ausgang aber wieder offen. Die Entscheidung fiel im letzten Spiel — das vereinsinterne Duell entschied der spätere Sieger 2:0 für sich.

Ergebnisse 21. Rother Jugendfußball-Stadtmeisterschaft

G-Junioren:TSG Roth I 0:4, TV Eckersmühlen – SV Pfaffenhofen 2:0, SpVgg Roth – TSG Roth II 5:0, TSV Rothaurach – TV Eckersmühlen 1:2, TSG Roth I – SV Pfaffenhofen 1:1, TV Eckersmühlen – SpVgg Roth 3:1, SV Pfaffenhofen – TSG Roth II 4:1, SpVgg Roth – TSV Rothaurach 0:2, TSG Roth I – TV Eckersmühlen 2:1, SV Pfaffenhofen- SpVgg Roth 2:0, TSG Roth II – TSV Rothaurach 0:1, SpVgg Roth – TSG Roth I 0:5, TV Eckersmühlen – TSG Roth II 2:1, TSV Rothaurach – SV Pfaffenhofen 4:1, TSG Roth II – TSG Roth I 0:2. – Tabelle: 1. TSG Roth I 14:2, 13; 2. TV Eckersmühlen 10:5, 12; 3. TSV Rothaurach 8:7, 9; 4. SV Pfaffenhofen 8:8, 4; 5. SpVgg Roth 6:12, 3; 6. TSG Roth II 2:14, 0.

F1-Junioren: TSG Roth I – SV Pfaffenhofen 5:0, SpVgg Roth – TV Eckersmühlen 0:2, SpVgg Roth – TSG Roth I 0:0, TV Eckersmühlen – SV Pfaffenhofen 3:0, TV Eckersmühlen – TSG Roth I 0:1, SpVgg Roth – SV Pfaffenhofen 5:1, SV Pfaffenhofen – TSG Roth I 0:5, TV Eckersmühlen – SpVgg Roth 4:0, TSG Roth I – SpVgg Roth 2:1, SV Pfaffenhofen – TV Eckersmühlen 0:2, TSG Roth I – Eckersmühlen 0:5, SV Pfaffenhofen – SpVgg Roth 0:3. – Tabelle: 1. TV Eckersmühlen 16:1 Tore, 15 Punkte; 2. TSG Roth I 13:6, 13; 3. SpVgg Roth 9:9, 4; 4. SV Pfaffenhofen 1:23, 0.

F2-Junioren: TSG Roth II – TSGRoth III 1:0, SpVgg Roth – TV Eckersmühlen 0:2, SpVgg Roth – TSG Roth II 0:2, TV Eckersmühlen – TSG Roth III 1:1, TV Eckersmühlen TSG Roth II 0:0, SpVgg Roth – TSG Roth III 0:4, TSG Roth III – TSG Roth II 0:3, TV Eckersmühlen – SpVgg Roth 0:1, TSG Roth II – SpVgg Roth 4:1, TSG Roth III – TV Eckersmühlen 1:1, TSG Roth II – TV Eckersmühlen 3:0, TSG Roth III – SpVgg Roth 2:2. – Tabelle: 1. TSG Roth II 13:1, 16; 2. TSG Roth III 8:8, 6; 3. TV Eckersmühlen 4:6, 6; 4. SpVgg Roth 4:14, 4.

E-Junioren:TSV Rothaurach – SpVgg Roth 0:0, TSG Roth I – TSG Roth II 5:0, SpVgg Roth – TV Eckersmühlen 0:2, TSV Rothaurach – TSG Roth I 0:0, TSG Roth II – TV Eckersmühlen 1:1, TSG Roth I – SpVgg Roth 3:0, TSG Roth II – TSV Rothaurach 4:0, TSG Roth I – TV Eckersmühlen 3:0, SpVgg Roth – TSG Roth II 0:3, TV Eckersmühlen – TSV Rothaurach 1:1. – Tabelle: 1. TSG Roth I 11:0, 10; 2. TSG Roth II 8:6, 7; 3. TV Eckersmühlen 4:5, 5; 4. TSV Rothaurach 1:5; 3; 5. SpVgg Roth 0:8, 1.

D-Junioren: JFG Heidenberg - TSG Roth I 0:6, SpVgg Roth I – JFG Rothsee Süd 2:0, SpVgg Roth II – TSG Roth II 0:6, Heidenberg – SpVgg Roth I 1:0, TSG Roth I – Rothsee Süd 5:1, SpVgg Roth I - SpVgg Roth II 7:0, Rothsee Süd – TSG Roth II 1:3, SpVgg Roth II - Heidenberg 0:6, TSG Roth I – SpVgg Roth I 5:1, Rothsee Süd – SpVgg Roth II 2:1, TSG Roth II – Heidenberg 2:3, SpVgg Roth II – TSG Roth I 0:11, SpVgg Roth I – TSG Roth II 0:3, Heidenberg – Rothsee Süd 6:1, TSG Roth II – TSG Roth I 2:0. – Tabelle: 1. TSG Roth I 29:3, 15; JFG Heidenberg 16:9, 12; 3. TSG Roth II 15:6, 9; 4. SpVgg Roth I 10:9, 6; 5. JFG Rothsee Süd 5:17, 3; 6. SpVgg Roth II 1:32, 0.

DAGMAR NOTHNAGEL

