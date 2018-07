Turbo-Überweisung auch in Roth und Schwabach

ROTH/SCHWABACH - Überweisungen dauern ein bis zwei Werktage, daran haben sich Bankkunden seit Jahrzehnten gewöhnt. Seit Kurzem bietet die Sparkasse Mittelfranken-Süd – genau wie bundesweit alle Sparkassen – auch Überweisungen in Echtzeit an. Ganz neu ist diese Idee allerdings nicht.

Zeit ist Geld, heißt ein altes Sprichwort. Seit gestern bieten die deutschen Sparkassen Geldtransfer per Überweisung in Echtzeit an. Jens Schierenbeck © Jens Schierenbeck/dpa/tmn



Sparkassenkunden, die möchten, dass ihre Überweisung innerhalb von Sekunden auf das Empfängerkonto gutgeschrieben wird, können seit gestern ein entsprechendes Häkchen bei ihrem Onlinebanking setzen. Allerdings, so schränkt Richard Pfeiffer von der Sparkasse Mittelfranken-Süd in Roth auf Nachfrage ein, klappt das vorerst nur, wenn das Empfängerkonto ebenfalls bei einer deutschen Sparkasse oder einer Filiale der HypoVereinsbank geführt wird. Weitere Geldinstitute, bei denen das Geld innerhalb weniger Sekunden ankommt, "sind mir nicht bekannt", so Pfeiffer.

Aber immerhin: Den Kunden der hiesigen Sparkasse, die sich für den Überweisungs-Turbo entscheiden, entstehen laut Pfeiffer keine zusätzlichen Kosten im Vergleich zu einer herkömmlichen Überweisung. Wer die schnelle Variante wählt, geht allerdings ein etwas höheres Risiko ein: Denn schnell hat man sich bei der IBAN-Nummer des Empfängers oder dem zu überweisenden Betrag vertippt. Wenn das bei der Turbo-Überweisung passiert, kann man das Geld im Gegensatz zur herkömmlichen Vorgehensweise nicht mehr zurückholen, so lange es sich noch auf dem Weg befindet. Denn der Weg dauert nur noch wenige Sekunden.

Zur Sicherheit limitiert

Richard Pfeiffer rät den Kunden deswegen dazu, "noch einmal genauer hinzuschauen als sonst". Aus Sicherheitsgründen hat die Sparkasse Mittelfranken-Süd eine Höchstgrenze für die Echtzeit-Überweisungen gesetzt: Mehr als 15.000 Euro auf einmal können nicht angewiesen werden.

Trotz des höheren Risikos im Falle eines Fehlers könnte sich das neue Verfahren aus Pfeiffers Sicht auf dem Markt durchsetzen: "Das wird möglicherweise bald der Standard sein." Denn die Echtzeit-Überweisung biete große Vorteile, wenn es mal ganz schnell gehen muss: "Zum Beispiel, wenn man schon eine Mahnung bekommen hat."

Auch andere Geldinstitute haben Überweisungen in Sekundenschnelle im Programm: "Innerhalb der Postbank bieten wir das schon seit vielen Jahren an", erklärt Kerstin Lerch-Palm. Perspektivisch arbeite die Postbank daran, diesen Service in allen SEPA-Ländern über die Grenzen der Geldinstitute hinweg anzubieten. Wann das der Fall sein wird, sei allerdings "aktuell noch nicht absehbar", so Lerch-Palm.

Raiffeisenbank war schneller

Heinz Gundel von der Raiffeisenbank Roth-Schwabach sieht das schnelle Angebot der Sparkassen mit einem lachenden und einem weinenden Auge: "Wir waren jetzt 30 Jahre lang die schnellsten." Wenn sowohl der Sender als auch der Empfänger einer Überweisung ihr Konto bei der Roth-Schwabacher Raiffeisenbank hätten, flössen die Beträge schon seit Jahrzehnten innerhalb von Sekunden von Konto zu Konto. Die Sparkassen haben diesen Zeitvorteil nun einge- und überholt.

"Aber wir freuen uns auf den November", sagt Gundel dann. Denn bis dahin soll die sekundenschnelle Geldübertragung auch innerhalb der gesamten Bankengruppe der Volks- und Raiffeisenbanken funktionieren. Aus Gundels Sicht bedeutet die flächendeckende Einführung der Echtzeit-Überweisung schlicht "eine Revolution für die Bankenwelt".

Wir haben auch bei der Sparda-Bank Nürnberg angefragt, die in Roth und Schwabach Filialen betreibt. Von dort erreichte uns allerdings bis Redaktionsschluss keine Antwort.

