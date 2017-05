Turnen: Die Masse stimmt, die Klasse auch

ROTH/SCHWABACH - 140 Starter in elf Altersklassen sorgten für volles Haus und gute Stimmung bei den Gaueinzelwettkämpfen im Gerätturnen, die in der Realschulhalle Roth ausgetragen wurden.

KOPFÜBER (I): Ganz schön gelenkig präsentierte sich diese Sportlerin am Schwebebalken. Foto: Fotos Tobias Tschapka



Neun Vereine beteiligten sich an den Wettbewerben. Der TV Hilpoltstein und der TSV Georgensgmünd stellten sowohl Jungen als auch Mädchen. Für den TV 48 Schwabach trat eine starke Mädchenriege an, alle männlichen Turner waren verhindert und werden erst im Herbst wieder an den Start gehen. Der FC Gunzenhausen, der TV Thalmässing, der SV Rednitzhembach und der TV Eckersmühlen stellten reine Mädchenteams, mit 29 Turnerinnen schickte der TVE die größte Mannschaft. Seit dem Herbst tritt auch die DJK Schwabach wieder mit einer kleinen Mannschaft an. Aus dem Turngau Nürnberg-Fürth-Erlangen kamen 14 Mädchen im Trikot des VfL Nürnberg.

Riesiges Teilnehmerfeld

Mit einem riesigen Teilnehmerfeld von 93 Turnerinnen am Vormittag wurden die Wettkämpfe in den Altersklassen 2006 und älter ausgetragen. Im Wechsel bewerteten die Kampfgerichte an den einzelnen Geräten die Übungen. Trotz der enormen Teilnehmerzahl wurde der Wettkampf sehr zügig durchgezogen.

Am Nachmittag gingen 43 Turnerinnen in den Jahrgängen 2007 und jünger an die Geräte. Bei den Knaben fanden sich nur zehn Teilnehmer in vier Altersklassen. Durch die überschaubare Teilnehmerzahl wurde auch dieser Wettkampfabschnitt zügig gewertet.

Sehr beliebt

KOPFÜBER (II): Kraft und Koordination sind nötig, wer wie diese Sportlerin den Handstand-Überschlag mit einer Hand hinbekommt.



Als sehr erfreulich wurde registriert, dass bei den Mädchen in den Jahrgängen 2003 und älter der Wettkampfsport sehr beliebt ist. Mit 23 Starterinnen in drei Wettkampfklassen boten sie den Zuschauern die Highlights des Tages. Hier wurden an allen vier Geräten teilweise nahezu fehlerfreie Übungen geturnt und mit hohen Wertungen belohnt. In der Wettkampfklasse 18 Jahre und älter boten drei Mädchen hervorragende Übungen an.

Die Tageshöchstwertung ging mit 67,90 Punkten an Nadine Alke vom SV Rednitzhembach, sie gewann den WK 11 vor Mia Schirmer (TV Eckersmühlen) und Celina Schreiber (TV 48 Schwabach). In der AK 2000/01 gelang es den Mädchen vom TV Eckersmühlen, das Treppchen komplett zu besetzen. Gausiegerin wurde Stella Butterbrodt vor Leona Ludwig und Anastasia Meier. Im WK 12B (Jahrgang 2002/03) gelang dem SV Rednitzhembach der Dreifacherfolg. Clara Gilch siegte vor Saskia Maul und Maike Garkisch.

Das teilnehmerstärkste Feld mit 43 Starterinnen gab es im WK 14 (AK 2006/07. Hier setzte sich Sophie Kleemann vom FC Gunzenhausen vor ihrer Mannschaftskameradin Joanna Olympos und der punktgleichen Lena Merkl von den 48-ern aus Schwabach durch.

Die Besten an jedem Gerät

Nadine Alke war die überragende Turnerin des Tages . Sie heimste neben der höchsten Tagesgesamtwertung auch noch für ihre Balkenübung die beste Tageseinzelwertung mit 17,90 ein. Dies gelang ihrer Vereinskameradin Saskia Maul am Sprung mit 16,25 Zählern. Am Boden ging die Tagesbestnote mit 17,15 ganz knapp an Sophie Kleemann vom FC Gunzenhausen. Leona Ludwig vom TV Eckersmühlen sicherte sich die höchste Wertung am Stufenbarren mit 17,10 Punkten.

TANJA MÜLLER-NAGELSCHMID

Siegerliste: P-Übungen Jungen:Jahrgang 04/05: 1. Jonas Bischof (TV Hilpoltstein) 56,45 Punkte. — Jg.06/07: 1. Felix Eckert (TSV Georgensmünd) 54,55, 2. Marik Schön (TSV Georgensgmünd) 54,40, 3. Yannis Mertl (TV Hilpoltstein) 51,70. — Jg. 08/09: 1. Tobias Poida (TSV Georgensgmünd) 50,65, 2. Paco Pepe (TV Hilpoltstein) 50,30, 3. Gregor Binder (TV Hilpoltstein) 48,80. — Jg. 10/11: 1. Max Theuer (TV Hilpoltstein) 43,20.

P-Übungen Mädchen: Jg. 99 und älter: 1. Stella Butterbrodt (TV Eckersmühlen) 66,20, 2. Leona Ludwig (TV Eckersmühlen) 65,35, 3. Anastasia Meier (TV Eckersmühlen) 64,25. — Jg. 00/01: 1. Stephanie Rauch (SV Rednitzhembach) 70,15, 2. Nadine Alke (SV Rednitzhembach) 67,60, 3. Leona Ludwig (TV Eckersmühlen) 65,95. — Jg. 02/03: 1. Clara Gilch (SV Rednitzhembach) 62,55, 2. Saskia Maul (SV Rednitzhembach) 61,75, 3. Maike Garkisch (SV Rednizthembach) 61,30. — Jg. 04/05: 1. Timea Volkert (TV 48 Schwabach) 64,10, 2. Julia Körner (TV Eckersmühlen) 62,80, 3. Johanna Schmidt (FC Gunzenhausen) 60,95. — Jg. 06/07: 1. Sophie Kleemann (FC Gunzenhausen) 61,50, 2. Lena Merkl (TV 48 Schwabach) 60,40, 2. Joanna Olympos (FC Gunzenhausen) 60,40. — Jg. 08/09: 1. Paula Bock (TV 06 Thalmässing) 57,35, 2. Aurica Wagner (VfL Nürnberg) 55,20, 3. Gloria Seckelmann (FC Gunzenhausen) 54,55. — Jg. 10/11: 1. Nayla Zühlcke (DJK Schwabach) 49,75, 2. Maja Tremel (FC Gunzenhausen) 49,20, 3. Emma Herold (TV Eckersmühlen) 48,15.

